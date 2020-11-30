Полина Гагарина разводится с мужем и делит имущество – подробности

Певица официально подала на развод

Еще летом фотограф Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с певицей Полиной Гагариной, но только сейчас бывшие возлюбленные официально оформят развод. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Певица подала заявление в мировой суд Юго-Восточного округа Москвы. Полина Гагарина хочет, чтобы трехлетняя дочь Мия осталась жить с ней. При этом она не против встреч девочки с отцом.

Также Дмитрию и Полине предстоит раздел совместно нажитого имущества: несколько квартир, загородный дом и доля в компании певицы, в которой до расставания бывший муж был генеральным директором.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков Фото: instagram.com/isxakov

Причиной развода окружение певицы называет разницу в доходах. Полина Гагарина зарабатывала больше, чем Дмитрий Исхаков.

Напомним, что Дмитрий и Полина познакомились в 2013 году, а через год поженились. Вместе они воспитывали дочь Мию и Андрея – сына от первого брака Полины. Слухи о расставании певицы и фотографа появились еще в декабре 2019 года.

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