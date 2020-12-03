Передозировка "Виагрой": 73-летнего Бари Алибасова госпитализировали

Артист переборщил с препаратом для мужчин

73-летний музыкант и продюсер Бари Алибасов, который вскоре во второй раз станет отцом, был госпитализирован в Москве. Причина – передозировка препаратом для потенции "Виагра", сообщает РИА Новости.

О госпитализации артиста рассказал его пиар-директор Вадим Горжанкин.

"Бари Каримовичу вечером стало плохо, вызвали скорую помощь, у него оказалось очень низкое давление. Его госпитализировали. Если все будет нормально, в больнице он пробудет до субботы", – рассказал Горжанкин, добавив, что одна из версий госпитализации – передозировка "Виагрой".

Бари Алибасов Фото: instagram.com/alibasov_nana

Отметим, что, судя по соцсетям, сейчас Бари Алибасов состоит в отношениях с молодой девушкой по имени Виктория. Также напомним, что у Алибасова есть сын – Бари Алибасов-младший. Его родила гражданская жена артиста Елена Уронич. Два года назад Алибасов расписался с Лидией Федосеевой-Шукшиной, за которой он много лет ухаживал.

Ранее мы сообщали, что Бари Алибасов хочет назвать будущего ребенка Ковидом.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться