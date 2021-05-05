12 любопытных фактов о певице Адель
Сегодня, 5 мая, популярная певица Адель празднует свой день рождения. К своим 33 годам она получила 15 наград "Грэмми", а ее песня Skyfall – "Оскар" и "Золотой глобус"
Своим сильным голосом Адель завоевала сердца миллионов. Артистка начала музыкальную карьеру еще в юности, а в возрасте 19 лет уже отправилась в свое первое турне. Сейчас мир знает Адель как обладательницу 15 наград "Грэмми" и восьми статуэток BRIT Awards, пятикратную победительницу American Music Awards и других премий. Она также стала самой богатой британской звездой до 30 лет, которая зарабатывает 69 миллионов долларов в год.
В последние годы Адель очень изменилась. В прошлом году она заявила о разводе с Саймоном Конекки, а также показала результаты своего кардинального похудения на 45 килограммов. Теперь фанов интересует лишь один вопрос – вернется ли Адель на сцену? Многие убеждены, что определенно да. Кроме того, ходят слухи, что в этом году артистка может выпустить новый альбом. А пока все в ожидании новостей, предлагаем узнать о самых интересных фактах из биографии певицы.
- Ее настоящее имя – Адель Лори Блу Эдкинс. Она родилась 5 мая 1988 года в лондонском районе Тоттенхэм.
- Отец Адель ушел из семьи, когда ей было два года.
- Адель начала петь, когда ей было всего 4 года.
- Среди ее любимых артистов в детстве были Spice Girls и Элла Фицджеральд.
- Будущая звезда поступила в Лондонскую школу исполнительского искусства и технологий, после окончания которой начала писать песни и публиковать их в Сети. Благодаря этому певица подписала свой первый контракт в 2007 году. Тогда же вышел ее дебютный сингл Hometown Glory.
- Практически все синглы Адель попадали на верхние строчки различных мировых чартов, где удерживались на протяжении нескольких недель. Среди них: "Chasing Pavements", "Rolling in the Deep", "Set Fire to the Rain", "Skyfall", "Hello" и другие.
- В январе 2008 года вышел первый альбом британки – "19", который уже через неделю получил "платиновый" статус. Через год Адель впервые была номинирована на "Грэмми" в категории "Лучшее женское поп-исполнение" за композицию Hometown Glory.
- Вышедший в 2011 году альбом "21" побил рекорды продаж по всему миру. Примечательно, что Адель называет свои альбомы цифрами, которые обозначают возраст, когда были записаны композиции.
- В 2012 году она попала в пятерку ста величайших женщин в музыкальной индустрии по версии модного журнала. Среди многочисленных наград звезды есть и почетная – в 2014 году за заслуги в развитии культуры и искусства Адель была удостоена ордена Британской империи.
- В январе 2019 года Адель заявила, что уходит со сцены.
- Позднее стало известно, что певица разводится со своим мужем Саймоном Конекки. Этот период для артистки оказался очень сложным, потому что они не могли разделить имущество.
- Адель как-то призналась, что раньше она пила 10 чашек чая в день с двумя сахарами. В итоге она исключила чай из своего рациона и считает, что она потеряла вес благодаря уменьшению потребления сахара.
В январе этого года стало известно, что Адель и Саймон Коннекки достигли соглашения о разводе.
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