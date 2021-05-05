Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

12 любопытных фактов о певице Адель

Сегодня, 15:25

Сегодня, 5 мая, популярная певица Адель празднует свой день рождения. К своим 33 годам она получила 15 наград "Грэмми", а ее песня Skyfall – "Оскар" и "Золотой глобус"

Своим сильным голосом Адель завоевала сердца миллионов. Артистка начала музыкальную карьеру еще в юности, а в возрасте 19 лет уже отправилась в свое первое турне. Сейчас мир знает Адель как обладательницу 15 наград "Грэмми" и восьми статуэток BRIT Awards, пятикратную победительницу American Music Awards и других премий. Она также стала самой богатой британской звездой до 30 лет, которая зарабатывает 69 миллионов долларов в год.

В последние годы Адель очень изменилась. В прошлом году она заявила о разводе с Саймоном Конекки, а также показала результаты своего кардинального похудения на 45 килограммов. Теперь фанов интересует лишь один вопрос – вернется ли Адель на сцену? Многие убеждены, что определенно да. Кроме того, ходят слухи, что в этом году артистка может выпустить новый альбом. А пока все в ожидании новостей, предлагаем узнать о самых интересных фактах из биографии певицы.

Адель
Адель
Фото: Getty Images, instagram.com/adele

  • Ее настоящее имя – Адель Лори Блу Эдкинс. Она родилась 5 мая 1988 года в лондонском районе Тоттенхэм.
  • Отец Адель ушел из семьи, когда ей было два года.
  • Адель начала петь, когда ей было всего 4 года.
  • Среди ее любимых артистов в детстве были Spice Girls и Элла Фицджеральд.
  • Будущая звезда поступила в Лондонскую школу исполнительского искусства и технологий, после окончания которой начала писать песни и публиковать их в Сети. Благодаря этому певица подписала свой первый контракт в 2007 году. Тогда же вышел ее дебютный сингл Hometown Glory.

  • Практически все синглы Адель попадали на верхние строчки различных мировых чартов, где удерживались на протяжении нескольких недель. Среди них: "Chasing Pavements", "Rolling in the Deep", "Set Fire to the Rain", "Skyfall", "Hello" и другие.
  • В январе 2008 года вышел первый альбом британки – "19", который уже через неделю получил "платиновый" статус. Через год Адель впервые была номинирована на "Грэмми" в категории "Лучшее женское поп-исполнение" за композицию Hometown Glory.

День рождения Адель: интересные факты из биографии певицы
День рождения Адель: интересные факты из биографии певицы
Фото: instagram.com/adele

  • Вышедший в 2011 году альбом "21" побил рекорды продаж по всему миру. Примечательно, что Адель называет свои альбомы цифрами, которые обозначают возраст, когда были записаны композиции.
  • В 2012 году она попала в пятерку ста величайших женщин в музыкальной индустрии по версии модного журнала. Среди многочисленных наград звезды есть и почетная – в 2014 году за заслуги в развитии культуры и искусства Адель была удостоена ордена Британской империи.
  • В январе 2019 года Адель заявила, что уходит со сцены.
  • Позднее стало известно, что певица разводится со своим мужем Саймоном Конекки. Этот период для артистки оказался очень сложным, потому что они не могли разделить имущество.
  • Адель как-то призналась, что раньше она пила 10 чашек чая в день с двумя сахарами. В итоге она исключила чай из своего рациона и считает, что она потеряла вес благодаря уменьшению потребления сахара.

Певица Адель похудела на 45 килограммов
Певица Адель похудела на 45 килограммов
Фото: Getty Images, Instagram.com

В январе этого года стало известно, что Адель и Саймон Коннекки достигли соглашения о разводе.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Ани Лорак расхвалила Филиппа Киркорова в его 54-летие, а фанаты - затроллили за "богатство" На Евровидение-2021 допустят лишь 3,5 тыс. зрителей. Каждому придется соблюдать строгие правила "В Московию подались?" Green Grey выступят на российском фестивале - в Сети разозлились
музыка день рождения певица биография Адель
Реклама

Новости партнеров

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Жена продюсера “Квартала 95” показала фото в нижнем белье
Жена продюсера “Квартала 95” показала фото в нижнем белье
Ученые выяснили, кто оставил загадочную надпись на картине Мунка
Ученые выяснили, кто оставил загадочную надпись на картине Мунка

Популярные статьи

Сегодня, 15:25Звездно

12 любопытных фактов о певице Адель

Сегодня, 13:42Events

День матери-2021: что подарить маме в праздник

Вчера, 13:04Звездно

Надя Мейхер защитила Меладзе в истории о домогательствах, а слова Поляковой назвала шуткой

Вчера, 11:32Звездно

Я вам не фея! Анна Богдан из Холостяка-11 резко отреагировала на критику хейтеров

Вчера, 09:00Вкусно

10 рецептов самых легких овощных салатов, которые вы будете готовить всегда

3 маяЗвездно

Холостячка Мишина провела вечер с Рыбаком, который бросил ее ради другой

3 маяЗвездно

Секс-скандал вокруг Меладзе, или Почему слухи о харассменте могут быть правдой

3 маяВкусно

Бисквит "Виктория" – рецепт королевского десерта, которому больше 200 лет

3 маяЗвездно

Киркоров на вечеринке в честь 54-летия целовался с Бузовой и ползал под MARUV

3 маяФаново

Неделя после Пасхи-2021: что можно, а что категорически нельзя делать

3 маяЗвездно

Холостячка Злата Огневич кардинально сменила имидж. Мы в восторге!

3 маяПсихо

Гороскоп на сегодня 3 мая для всех знаков зодиака: Водолеи, будьте терпимее!

3 маяEvents

3 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

3 маяФаново

Поливальный понедельник-2021: приметы, обычаи и что нельзя делать

2 маяЗвездно

Лазарев впервые прокомментировал ссору с Лободой и обвинил в ней других людей

2 маяЗвездно

Надя Дорофеева отпраздновала Пасху в селе с победителем Голосу країни

Новости партнеров

Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Блогер раскрыл вульгарный смысл песни Macarena и потряс Сеть
Блогер раскрыл вульгарный смысл песни Macarena и потряс Сеть
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
ТОП-5 причин удалить приложение Приват24 со своего смартфона
ТОП-5 причин удалить приложение Приват24 со своего смартфона
Актриса из “Холостяка” показала себя в кожаном платье
Актриса из “Холостяка” показала себя в кожаном платье
Ким Кардашьян позировала в платье с откровенными вырезами. Фото
Ким Кардашьян позировала в платье с откровенными вырезами. Фото
Божественные драники с фаршем
Божественные драники с фаршем

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять