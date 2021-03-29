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Надя Дорофеева и Владимир Дантес стали ведущими популярного шоу

Сегодня, 13:12

Звездные супруги снялись в одном из выпусков праздничного сезона "Орла&Решки. 10 лет"

Владимир Дантес и Надя Дорофеева, которая ранее выпустила дерзкое live-видео на свой матерный трек, присоединились к касту звездных ведущих нового сезона популярного украинского тревел-шоу "Орел&Решка. 10 лет".

Звездная пара станет ведущими одного из выпусков наряду с музыкантами Michelle Andrade, Алексеем Завгородним (Позитив), Юлией Саниной, Иваном Дорном и другими. Как сообщает пресс-служба "Нового канала", Надя Дорофеева и Владимир Дантес снимали выпуск в пустынной Иордании.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес
Надя Дорофеева и Владимир Дантес
Фото: пресс-служба

"Орел&Решка" – это проект, который не только продержался 10 лет на экранах, а стал любимой программой миллионов зрителей по всему миру. Он сделал из простых ребят настоящих ведущих-звезд! Плюс, это проект, который не просто развлекает зрителей, но и знакомит их с нашим удивительным миром. Я рада стать частью тревел-легенды и заглянуть в нее изнутри", – поделилась Надя Дорофеева.

Для Нади это первый опыт съемки в подобном проекте. И хотя певица привыкла к частым разъездам и ежедневной смене обстановки, она не ожидала, что работа в "Орле&Решке" будет такой сложной.

"Я думала, что на самом деле все легче! График очень насыщенный, за тобой повсюду следуют камеры, хочется все показать. Респект ведущим всех сезонов! Мало кто понимает, каково артистам в концертном туре. А я теперь на собственном опыте знаю, что быть ведущей "Орла&Решки" непросто, но безумно интересно", – призналась певица Новому каналу.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева
Фото: пресс-служба

А вот Владимир Дантес уже когда-то был ведущим другого тревел-шоу — он объездил 75 стран, в том числе и Иорданию, так что знал, чего стоит ожидать от нее.

"Когда-то я приходил на кастинг "Орла&Решки", но что-то не помню, чтоб был ведущим до этого дня. Зато вел другую программу, и здорово, что сейчас нас с Надей позвали стать частью этого легендарного проекта. Вылететь куда-то в эру пандемии — это восторг. Вспомнить, что такое путешествия, общение с людьми, увидеть радостные лица — всегда приятно и круто, так что я был рад съемкам", – рассказал Владимир Дантес.

Владимир Дантес
Владимир Дантес
Фото: пресс-служба

Ранее Дантес впервые провел рум-тур по своему дому в новом клипе.

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