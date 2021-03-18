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Дантес впервые провел рум-тур по своему дому. Смотрите новый клип Sasha

Сегодня, 15:59

В ролике появилась и Надя Дорофеева

Певец Владимир Дантес, который ранее облачился в женский бюстгальтер и блеснул торсом, выпустил яркий клип на ироничную песню Sasha. Кстати, это имя выбрали сами фанаты артиста. Перед премьерой он провел голосование в Instastories.

Дантес
Дантес
Фото: пресс-служба

Вместо какой-либо студии или необычных локаций, Дантес снял музыкальное видео прямо в своем доме. Весь клип напоминает динамичный рум-тур: Дантес появляется то у холодильника в леопардовой шубе, то лежит на своей модной лестнице вниз головой и даже сидит на унитазе. В самой же песне артист с иронией рассказывает о девушках, которые решаются на кардинальные перемены в жизни после расставания со своими возлюбленными.

"Песня началась с фразы "забудь все, что было", а потом я пришел на студию к Потапу в MOZGI и мы вместе написали припев. Песня о расставании, о чувствах и действиях девушек, которые после расставания с парнями стригут каре, планируют поменять жизнь или просто танцуют под минимал", – прокомментировал песню сам Дантес.

Дантес и Дорофеева в клипе Sasha
Дантес и Дорофеева в клипе Sasha
Фото: Скриншот из YouTube

В конце клипа появляется и Надя Дорофеева, и вместе с Дантесом откидывается на диван в пижамах.

Соавтором трека стал Потап, а режиссером клипа выступил Леонид Колосовский, который снимал клипы для Оли Поляковой, Потапа и Насти.

Смотрите клип Дантеса на песню Sasha:

Напомним, что сегодня также вышел дерзкий клип Насти Каменских на песню "Девочки рулят".

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