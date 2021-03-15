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Блогерша Настя Ивлеева пообещала открыть свой бар, который станет лучшим в Москве

Сегодня, 19:01

Настя также анонсировала выход двух своих новых шоу

Звезда тревел-шоу "Орел и решка", блогерша-миллионница Настя Ивлеева, которая потратила на свой день рождения более 130 тысяч долларов, пополнила ряды рестораторов. Девушка пообещала открыть собственный бар, который станет лучшим в Москве. Об этом Настя сообщила подписчикам в Instagram.

Блогерша анонсировала выход двух своих новых шоу на YouTube в апреле, а летом – открытие своего бара.

"А летом, встретимся в лучшем баре Москвы. Многие спрашивают, Настюха, когда ты остановишься?! Ты ведь уже всего добилась! Нет друзья, я только начинаю. Мамочка вернулааааааась", – написала Настя Ивлеева.

Настя Ивлеева
Настя Ивлеева
Фото: instagram.com/_agentgirl_

Помимо этого Настя пообещала, что организует в модное фрик-шоу – собственный вариант популярного в америке маскарадного мероприятия Met Gala. Маскарад будет проходить ежегодно в марте.

Открытие собственных заведений, в том числе кафе и баров – распространенная практика среди популярных артистов и блогеров. Например, кафе и рестораны в свое время открывали Ольга Бузова, Тимати, Григорий Лепс, а среди американских знаменитостей – Роберт Де Ниро, Квентин Тарантино и многие другие.

Ранее Настя Ивлеева роскошно отпраздновала свое 30-летие с Киркоровым и Собчак.

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