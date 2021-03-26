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"За одну песню 50 тысяч евро": Джамала раскрыла свой гонорар после победы на "Евровидении-2016"

Сегодня, 16:22

Гонорар певицы значительно возрос после участия в международном конкурсе

Народная артистка Украины, певица Джамала, которая недавно показала лицо младшего сына Селима, шокировала суммой своего заработка от выступлений.

В 2016 году певица стала победительницей конкурса "Евровидение" в Стокгольме, после чего ее гонорар вырос до 50 тысяч евро за исполнение одной песни. Об этом Джамала рассказала в программе Утро в Большом Городе, которое было опубликовано на YouTube-канале ICTV.

"Могло быть за одну песню 50 тысяч евро, но потом это улеглось", – сказала Джамала.

Джамала
Джамала
Фото: instagram.com/jamalajaaa

Певица также вспомнила один из своих самых дорогих приватных концертов. Точную сумму гонорара Джамала не раскрыла.

"Там была просто одна семья. И они хотят слушать мою музыку – для меня это было просто удивительно, волосы дыбом", – сказала Джамала.

В то же время на сайте букинг-агентства BnMusic указано, что стоимость выступления Джамалы на мероприятии стартует от 15 тысяч евро. Однако окончательная стоимость зависит от деталей мероприятия: в какой стране необходимо выступить, удаленности от аэропорта, самого формата ивента и так далее.

Напомним, что недавно Джамала презентовала альбом из 8 лирических песен о любви к себе.

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