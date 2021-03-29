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Надя Дорофєєва та Володимир Дантес стали провідними популярного шоу

Сьогодні, 13:12

Зіркове подружжя знялися в одному з випусків святкового сезону "Орла&Решки. 10 років"

Володимир Дантес і Надя Дорофєєва, яка раніше випустила зухвале live-відео на свій матірний трек, долучилися до касту зіркових ведучих нового сезону популярного українського тревел-шоу "Орел&Решка. 10 років".

Зіркова пара стане ведучими одного з випусків разом із музикантами Michelle Andrade, Олексієм Завгороднім (Позитив), Юлією Санін, Іваном Дорном і іншими. Як повідомляє пресслужба "Нового каналу", Надя Дорофєєва та Володимир Дантес знімали випуск в пустельній Йорданії.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес
Надя Дорофєєва та Володимир Дантес
Фото: пресслужба

"Орел&Решка" – це проєкт, який не лише протримався 10 років на екранах, а став улюбленою програмою мільйонів глядачів по всьому світу. Він зробив з простих хлопців і дівчат справжніх ведучих-зірок! Плюс, це проєкт, який не просто розважає глядачів, а й знайомить їх із нашим дивовижним світом. Я рада стати частиною тревел-легенди і зазирнути в неї зсередини", - поділилася Надя Дорофєєва.

Для Наді це перший досвід зйомки в подібному проєкті. І хоча співачка звикла до частих роз'їздів і щоденної зміні обстановки, вона не очікувала, що робота в "Орлі&Решці" буде такою складною.

"Я думала, що насправді все легше! Графік дуже насичений, за тобою всюди слідують камери, хочеться все показати. Респект ведучим усіх сезонів! Мало хто розуміє, як артистам у концертному турі. А я тепер на власному досвіді знаю, що бути ведучою "Орла&Решки" непросто, але неймовірно цікаво", – зізналася співачка Новому каналу.

Надя Дорофєєва
Надя Дорофєєва
Фото: прес-служба

А ось Володимир Дантес уже колись був ведучим іншого тревел-шоу – він об'їздив 75 країн, в тому числі і Йорданію, тож знав, чого варто очікувати від неї.

"Колись я приходив на кастинг "Орла&Решки", але щось не пам'ятаю, щоб був ведучим до цього дня. Зате вів іншу програму, і класно, що зараз нас із Надею покликали стати частиною цього легендарного проекту. Вилетіти кудись в еру пандемії – це захват. Згадати, що таке подорожі, спілкування з людьми, побачити радісні обличчя – завжди приємно і круто, тож я був радий зйомкам", – розповів Володимир Дантес.

Володимир Дантес
Володимир Дантес
Фото: прес-служба

Раніше Дантес уперше провів рум-тур по своєму будинку в новому кліпі.

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