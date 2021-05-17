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На конкурсе Мисс Вселенная-2021 победила участница из Мексики

Сегодня, 06:00

69-й международный конкурс красоты состоялся 16 мая в США

Фото: missuniverse.com
Фото: missuniverse.com

В Майами состоялся конкурс красоты "Мисс Вселенная-2021", победительницей стала представительница Мексики Андреа Меза. Именно ей свою корону передала прошлогодняя финалистка из ЮАР Зозибини Тунзи.

Об этом говорится в сообщении на странице конкурса в Instagram.

В тройку лидеров 69-го по счету конкурса вошли представительницы Бразилии Джулия Гама и Перу Яника Мачета.

За главный титул боролись 74 красавицы со всего мира. Украину на "Мисс Вселенная-2021" представляла 27-летняя Елизавета Ястремская, которая представила национальный костюм весом 7 кг.

Однако девушка могла не попасть на конкурс – в апреле сообщалось, что Ястремской отказали в получении визы в США. Любопытно, что такая же история приключилась с ее предшественницей – участницей "Мисс Вселенная-2019" Анастасией Субботой, но все обошлось.

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