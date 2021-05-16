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Девочки не привыкли к такому: украинка рассказала о жестких репетициях Мисс Вселенная

Сегодня, 09:19

Конкурс "Мисс Вселенная-2020" состоится 16 мая в Майами

Фото: instagram.com/__lizaelza__/

Решающая битва за звание самой красивой женщины состоится 16 мая в Майами. Участница от Украины Елизавета Ястремская, которую в Сети назвали лидером из Европы, уже показала платье для финала "Мисс Вселенная-2020". Всего девушка привезла с собой 5 чемоданов весом в 100 кг.

На снимках, опубликованных в Instagram-аккаунте Лизы, девушка демонстрирует алое вечернее платье с открытыми плечами и разрезом от украинского бренда Maxima Bridal.

Фото: instagram.com/__lizaelza__

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Фото: instagram.com/__lizaelza__

За главный титул Ястремская будет бороться с 73 участницами из разных стран. У всех очень напряженный график и ни минуты покоя.

"Готовимся мы каждый день. У нас репетиции с утра до вечера на высоких каблуках. Ноги мы уже стерли в кровь, потому что девочки не привыкли к такому ритму жизни. Встаем мы в 6 утра, в 8 утра мы завтракаем и идем на репетиции. Заняты мы до вечера, график очень напряженный, расписано все по секундам", – рассказала Лиза эксклюзивно для телеканала "Украина".

Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2020" пройдет 16 мая (17 мая в 03:00 по Украине) в Seminole Hard Rock Hotel & Casino.

Напомним, что ранее Елизавета Ястремская представила национальный костюм весом 7 кг, созданный специально для конкурса "Мисс Вселенная-2020".

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