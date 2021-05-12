Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Новый выход Ястремской на Мисс Вселенной: в Сети украинку назвали лидером из Европы

Сегодня, 16:27

В красном платье в бельевом стиле участница престижного конкурса собрала море комплиментов

Фото: instagram.com/__lizaelza__/

График участниц "Мисс Вселенной" расписан по минутам. В своих Instastories Елизавета Ястремская показывала, как проходят репетиции и благотворительные мероприятия. Зато вечером девушки могут выдохнуть, принарядиться и поужинать в красивом месте. Новым образом для похода в ресторан Елизавета Ястремская также поделилась в своем профиле.

Как и обещал стилист нашей "Мисс Вселенной", она снова выбрала украинских дизайнеров. Модель надела красное платье-комбинацию Elena Burba за 9800 грн и добавила к нему длинные серьги Samokish. Также Елизавета Ястремская взяла любимый бежевый клатч, который не менее удачно смотрелся в ее предыдущих повседневных образах.

Елизавета Ястремская
Елизавета Ястремская
Фото: instagram.com/__lizaelza__/

В комментариях под постом украинку засыпали комплиментами, причем преимущественно иностранные поклонники. Ее назвали "самой красивой" и "лидером из Европы".

  • "Ты выглядишь великолепно, дорогая! С любовью из Филиппин"
  • "Вау, определенно лидер из Европы"
  • "Колумбия любит тебя!"
  • "Самая красивая"

Фото: instagram.com/__lizaelza__/

Напомним, что "Мисс Вселенная-2020" состоится уже в эти выходные – 16 мая.

Вы могли пропустить другой "красный" образ Елизаветы Ястремской для официальной части конкурса красоты.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Имитирует бумагу и весит 7 кг! В этом платье Елизавета Ястремская представит Украину на “Мисс Вселенная-2020” Новая собственница «Мисс Украина» анонсировала конкурс красоты в октябре Елена Зеленская в идеальном брючном костюме цвета хаки посетила Мариинский дворец
стиль Мисс Украина Мисс Вселенная Елизавета Ястремская
Реклама

Новости партнеров

Моргенштерн сорвался после отмены концертов в Украине: одни маты
Моргенштерн сорвался после отмены концертов в Украине: одни маты
Врач - о том, кому не рекомендовано вакцинироваться AstraZeneca
Врач - о том, кому не рекомендовано вакцинироваться AstraZeneca
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
Каким был легендарный Леонид Борткевич из "Песняров"
Каким был легендарный Леонид Борткевич из "Песняров"

Популярные статьи

Сегодня, 11:55Звездно

После секс-скандала Брежнева и Меладзе показали свои чувства на камеру: фото

Сегодня, 05:54Психо

Гороскоп на сегодня 12 мая для всех знаков зодиака: Тельцы, берите быка за рога!

Вчера, 20:44Events

Как не допустить появление сорняков: лайфхаки

Вчера, 17:21Звездно

Продюсер Голосу країни оправдался за хайп на романе Кароль и Балана

Вчера, 17:02Звездно

Как Дантес морковку на базаре покупал – певца заметили в Хусте на Закарпатье (фото)

Вчера, 14:52Звездно

Гузеева поделилась честным фото Долиной без обработки: как выглядит певица

Вчера, 11:35Звездно

Худший отпуск Саниной в Египте и сюрприз для Ребрик в Турции – как звезды провели майские праздники

Вчера, 09:31Звездно

Киркоров встал на защиту Бузовой, которую подозревают в передозировке

10 маяEvents

Расходится молния: как ее можно застегнуть – лайфхак

10 маяФаново

Радоница-2021: что ни в коем случае нельзя делать 11 мая

10 маяЗвездно

Макаревича обвинили в неуважении к украинскому западу – скандальная цитата

10 маяЗвездно

Продюсер Голосу країни признался, что роман Тины Кароль и Дана Балана был хайпом

10 маяЗвездно

Джессика из Холостяка расставила все точки над "і", рассказав правду о шоу

10 маяПсихо

Гороскоп на сегодня 10 мая для всех знаков зодиака: Раки, деньги – не главное в жизни

9 маяЗвездно

Бузова опозорилась с российским гимном (видео)

9 маяЗвездно

12 баллов от Греции и Италии: фаны Евровидения восхитились номером Go_A после первой репетиции (видео)

Новости партнеров

6 секретов удачного холодца для хозяек и хозяев
6 секретов удачного холодца для хозяек и хозяев
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
Седокова похвасталась своим похудением
Седокова похвасталась своим похудением
Рак мозга? Кудрявцев напугали судьбой Фриске и Заворотнюк
Рак мозга? Кудрявцев напугали судьбой Фриске и Заворотнюк
Батько – перший красень СРСР, а тепер погляньте на дочку: впадете
Батько – перший красень СРСР, а тепер погляньте на дочку: впадете

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять