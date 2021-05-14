Битва образов: украинка Елизавета Ястремская появилась на Мисс Вселенной в платье, как у Шарлиз Терон

Наряд от украинского модного дома Maxima стал достойным соперником французского Dior

Фото: Getty Images, instagram.com/__lizaelza__/

Модель Елизавета Ястремская, которую назвали европейским лидером в международном конкурсе красоты, очаровала новым сногсшибательным нарядом. На главную локацию "Мисс Вселенной" украинка прибыла в приталенном платье небесно-голубого оттенка. В очень похожем актриса Шарлиз Терон блистала на красной дорожке "Оскара" в 2019-м.

Нежный наряд со шлейфом создал модный дом Maxima. Этот же бренд взял на себя ответственность подготовить образ Ястремской для выхода в финале "Мисс Вселенной".

Елизавета Ястремская Фото: instagram.com/__lizaelza__/

К лаконичному платью участница престижного конкурса добавила лишь колье и длинные серьги. "Я действительно чувствую себя королевой в этом платье", — подписала фото Елизавета в своем Instagram.

На первый взгляд, аналогичный образ Шарлиз Терон более сдержанный за счет кроя под горло. Это позволило голливудской красотке нарядиться в броские украшения BVLGARI. Она собрала полный комплект — от сережек до сета колец.

Шарлиз Терон Фото: Getty Images

Но настоящая фишка наряда актрисы заключалась в вырезе на спине. Очень элегантно и сексуально!

Шарлиз Терон Фото: AFP

Cравним образы? Выберите, чей выход запомнился больше – Елизаветы Ястремской или Шарлиз Терон.

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