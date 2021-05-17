Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

На конкурсе Мисс Вселенная-2020 победила участница из Мексики

Сегодня, 06:00

69-й международный конкурс красоты состоялся 16 мая в США

Андреа Меза
Андреа Меза
Фото: Instagram

В Майами состоялся конкурс красоты "Мисс Вселенная-2020", победительницей стала представительница Мексики Андреа Меза. Именно ей свою корону передала прошлогодняя финалистка из ЮАР Зозибини Тунзи.

Об этом говорится в сообщении на странице конкурса в Instagram.

В тройку лидеров 69-го по счету конкурса вошли представительницы Бразилии Джулия Гама и Перу Яника Мачета.

Видео: Сегодня

За главный титул боролись 74 красавицы со всего мира. Украину на "Мисс Вселенная-2020" представляла 27-летняя Елизавета Ястремская, которая представила национальный костюм весом 7 кг.

Однако девушка могла не попасть на конкурс – в апреле сообщалось, что Ястремской отказали в получении визы в США. Любопытно, что такая же история приключилась с ее предшественницей – участницей "Мисс Вселенная-2019" Анастасией Субботой, но все обошлось.

Смотрите все выходы украинки Ястремской на "Мисс Вселенная-2020".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Девочки не привыкли к такому: украинка Ястремская — о изнурительных репетициях на Мисс Вселенная Битва образов: украинка Елизавета Ястремская появилась на Мисс Вселенной в платье, как у Шарлиз Терон Новый выход Ястремской на Мисс Вселенной: в Сети украинку назвали лидером из Европы
Мисс мира Мисс Вселенная
Реклама

Новости партнеров

Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
У "Холостяка" Михайлюка родилась дочь: фото
У "Холостяка" Михайлюка родилась дочь: фото
Новая "влюбленность: признание мужа Дорофеевой Дантеса
Новая "влюбленность: признание мужа Дорофеевой Дантеса

Популярные статьи

Вчера, 12:52Звездно

Юля Зайка просила встречи с холостяком две недели и не ждала, что ее вернут на проект

Вчера, 10:54Звездно

Бывшая супруга DZIDZIO угрожала Оле Цибульской: певицу травили в соцсетях

Вчера, 10:37Модно

Как сделать обновки из старых вещей: 10 креативных лайфхаков с фото

15 маяNo Stress

ТОП-5 виски, которые стоит попробовать в жизни

15 маяЗвездно

Сдерживайте слезы! Ольга Сумская и Виталий Борисюк поженились во второй раз (фото)

15 маяЗвездно

Почему Юля Зайка вернулась в Холостяк и как отреагировали зрители

15 маяЗвездно

Ко Дню семьи: ТОП-10 крепких пар украинского шоу-бизнеса

15 маяЗвездно

Просто жесть: как Дарья Ставничая попрощалась с Холостяком

15 маяЗвездно

Тина Кароль поедет на Славянский базар, где отказались выступать Винник и MARUV

15 маяВкусно

Завтрак по-фински – приготовим и попробуем ленивые финские блины

15 маяEvents

Международный день семьи-2021: поздравления с праздником

14 маяЗвездно

Юля Зайка вернулась на проект и познакомилась с мамой Холостяка: как все прошло

14 маяЗвездно

Украинка на Мисс Вселенной представила национальный костюм весом 7 кг! (видео)

14 маяЗвездно

Приходько о скандале Лорак с Меладзе: Благодаря сексу с этим человеком ты ешь черную икру

14 маяЗвездно

Анастасия Волочкова впервые показала того самого Олега из Instagram

14 маяВкусно

5 рецептов первых блюд со щавелем – от украинского классического борща до французского супа

Новости партнеров

Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Ястремская утверждает, что допинг попал в организм интимным путем
Ястремская утверждает, что допинг попал в организм интимным путем
Эти продукты - спасение для вашей щитовидки
Эти продукты - спасение для вашей щитовидки
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Бритни Спирс показала фигуру в ярком бикини. Видео
Бритни Спирс показала фигуру в ярком бикини. Видео
Эта рыба опасна для вашего здоровья!
Эта рыба опасна для вашего здоровья!
Что известно о национальности Малышевой: кто её родители
Что известно о национальности Малышевой: кто её родители
4 опасных косметических процедуры, о вреде которых молчат
4 опасных косметических процедуры, о вреде которых молчат

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять