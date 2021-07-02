Мозговая попросила Пономарева не упоминать ее в интервью: Не в моих правилах стирать нижнее белье

Алена Мозговая попросила Александра Пономарева говорить о других женщин, которых, по ее словам, в жизни певца было достаточно

Алена Мозговая попросила Александра Пономарева не говорить о ней в своих интервью / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Продюсер Алена Мозговая и певец Олександр Пономарев прожили в браке десять лет. В своих интервью певец иногда рассказывает об отношениях с экс-супругой. Например, не так давно Пономарев признался, что Мозговая часто удаляет его из друзей. Экс-супруга певца не в восторге, что он упоминает ее в своих интервью. Алена Мозговая решила публично попросить артиста не говорить о ней.

В различных СМИ он вещает какие-то свои старые байки и в каждом из заголовков мое прекрасное имя. Видит Бог, я терпела долго, но сорри, время поставить какую-то точку в этой вакханалии. Рассказывай о своей Соне, о Вике и о большом количестве различных замечательных женщин в твоей жизни. Не хочешь, вообще ни о ком не рассказывай, но точно достаточно вспоминать меня. Ну реально, просто достаточно, – написала Мозговая в Facebook.

Александр Пономарев/Алена Мозговая / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr, Facebook-страница Елены Мозговой

Экс-супруга Пономарева отметила, что ей есть о чем рассказать за десять лет брака с певцом, но она этого делать не собирается.

Конечно, я могла бы написать целый роман о тех 10 годах, и рассказать много чего, но не в моих правилах стирать нижнее белье на людях. Я обещала этого не делать близким мне людям. Ну и кто-то же из нас должен быть джентльменом в этой истории, которую давно пора сдать пылиться в архив и забыть на веки вечные. Аминь! – написала Алена Мозговая.

Напомним, у Александра Пономарева и Алены Мозговой есть общая дочь Евгения. Певец был женат дважды. Второй супругой Пономарева стала Виктории Мартынюк, которая младше его на 13 лет. Пара была в браке шесть лет – в этот период у них родился сын Александр. Но уже в 2011 году Пономарев развелся с супругой.

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