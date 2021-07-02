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Мозгова попросила Пономарьова не згадувати її в інтерв'ю: Не в моїх правилах прати білизну

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
2 липня, 11:51
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Олена Мозгова попросила Олександра Пономарьева говорити про інших жінок, яких, за її словами, в житті співака було достатньо
Олена Мозгова попросила Олександра Пономарьова не говорити про неї в своїх інтерв'ю
Олена Мозгова попросила Олександра Пономарьова не говорити про неї в своїх інтерв'ю / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Продюсерка Олена Мозгова і співак Олександр Пономарьов прожили в шлюбі десять років. У своїх інтерв'ю співак іноді розповідає про стосунки з ексдружиною. Наприклад, не так давно Пономарьов зізнався, що Мозгова часто видаляє його з друзів . Ексдружина співака не в захваті, що він згадує її в своїх інтерв'ю. Олена Мозгова вирішила публічно попросити артиста не говорити про неї.

У різних ЗМІ він віщає якісь своі старі байки і у кожному з заголовків моє прекрасне прізвище. Бачить Бог, я терпіла довго, але сорі, час поставити якусь крапку у цій вакханалії, – написала Мозгова в Facebook.

Олександр Пономарьов/Олена Мозгова
Олександр Пономарьов/Олена Мозгова / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr, Facebook-сторінка Олени Мозгової

Ексдружина Пономарьова зазначила, що їй є про що розповісти за десять років шлюбу зі співаком, але вона цього робити не збирається.

Звісно, я могла б написати цілий роман про ті 10 років і розказати багато чого, але не в моїх правилах прати спіднє на людях. Я обіцяла цього не робити близьким мені людям. Ну і хтось з нас таки має бути джентельменом в цій історії, яку давно потрібно здати в архів, посипати порохами і забути на віки вічні. Амінь!- написала Олена Мозгова.

Нагадаємо, у Олександра Пономарьова та Олени Мозгової є спільна дочка Євгенія. Співак був одружений двічі. Другою дружиною Пономарьова стала Вікторії Мартинюк, яка молодша за нього на 13 років. Пара була в шлюбі шість років – у цей період у них народився син Олександр. Але вже в 2011 році Пономарьов розлучився з дружиною.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Олександра Пономарьова, в якому він розповів про шлюб з Оленою Мозговою:

Раніше Олександр Пономарьов зізнався, чому не показує нову кохану.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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