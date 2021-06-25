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Александр Пономарев объяснил, почему не показывает свою новую избранницу

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
25 июня, 20:30
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Певец Александр Пономарев после развода в 2012 году не придает огласке свою личную жизнь. С тех пор новым штампом в паспорте он не обзавелся, но отношения у него есть
Александр Пономарев
Александр Пономарев / Фото: Facebook-страница Александра Пономарева

Народный артист Украины Александр Пономарев, который сказал, что его бывшая гражданская супруга Алена Мозговая постоянно удаляется из друзей в соцсети, объяснил, почему не обсуждает личную жизнь. Причиной тому – стал предыдущий опыт отношений артиста.

В интервью, которое вышло на YouTube-канале DOROTYE Александр Пономарев признался, что вовсе не скрывает свою спутницу. Но и публично делиться всеми деталями певец не хочет.

"Мои личные дела после предыдущего опыта я теперь на обозрение не выношу. Точка", – ответил Александр Пономарев.

О том, что в жизни Александра появилась новая любовь, рассказала еще в прошлом году его бывшая супруга, Виктория Мартынюк. Артист состоял с ней в браке с 2006 по 2012 годы – в этот период у них родился сын Александр.

Однако после такого заявления экс-супруги Пономарев заверил, что штампа в паспорте у него нет.

Александр Пономарев и Виктория Мартынюк
Александр Пономарев и Виктория Мартынюк

Певец поддерживает общение и со своей первой супругой, продюсером Аленой Мозговой, с которой он состоял в гражданском браке десять лет. В 1998 году продюсер родила ему дочь Евгению, а в середине 2000-х пара разошлась. Сейчас Алена Мозговая замужем за певцом Дэвидом Аксельродом.

Смотрите полное интервью с Александром Пономаревым:

Ранее Александр Пономарев впервые за долгое время показал их с Мозговой старшую дочь Зою.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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