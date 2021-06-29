Павлик, Билык, Подкопаева поддержали сборную Украины перед сегодняшней игрой на Евро-2020 (видео)

Сегодня в Глазго состоится исторический поединок для сборной Украины. Ирины Билык, Виктор Павлик, Лилия Подкопаева записали видео в поддержку украинских футболистов

Украинские звезды поддержали нашу сборную перед игрой на "Евро-2020" / Фото: instagram.com/podkopayeva_official, instagram.com/bilyk_iryna, instagram.com/viktorpavlik

Сборная Украины впервые в истории вышла в 1/8 финала Евро-2020, где встретится с командой Швеции. Матч пройдет уже сегодня в Глазго. В поддержку футболистов президент Украины Владимир Зеленский запустил флешмоб и попросил записывать видео, чтобы спортсмены знали, что с ними вся страна. Украинские звезды присоединились к флешмобу.

Ирина Билык поддержала сборную и заявила, что верит в победу украинской сборной.

"Хочу, чтобы наши парни, настоящие украинцы, победили! Желаю победы и все красавицы Украины за вас", – сказала певица.

Александр Пономарев вместе с сыном записали видео в поддержку сборной Украины.

Присоединился к флешмобу дуэт TamerlanAlena.

"Пацаны, мы в вас верим", – сказал Тамарлен со сцены, а его поддержали поклонники.

Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева отметила, что на футболистах лежит большая ответственность, но она верит в победу украинской сборной.

"Отдайте все свои силы ради победы. Желаем успеха, болеем за вас и верим в вас", – сказала Лилия.

Поддержал сборную Украины на "Евро-2020" и Виктор Павлик.

"Ми с вами. Вся Украина с вами! Мы очень вам поддерживаем и любим и верим в общую нашу с вами победу", – сказал певец.

Ранее украинские звезды рассказали, как болеют за сборную Украины.