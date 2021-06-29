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Павлик, Билык, Подкопаева поддержали сборную Украины перед сегодняшней игрой на Евро-2020 (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
29 июня, 13:53
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Сегодня в Глазго состоится исторический поединок для сборной Украины. Ирины Билык, Виктор Павлик, Лилия Подкопаева записали видео в поддержку украинских футболистов
Украинские звезды поддержали нашу сборную перед игрой на "Евро-2020"
Украинские звезды поддержали нашу сборную перед игрой на "Евро-2020" / Фото: instagram.com/podkopayeva_official, instagram.com/bilyk_iryna, instagram.com/viktorpavlik

Сборная Украины впервые в истории вышла в 1/8 финала Евро-2020, где встретится с командой Швеции. Матч пройдет уже сегодня в Глазго. В поддержку футболистов президент Украины Владимир Зеленский запустил флешмоб и попросил записывать видео, чтобы спортсмены знали, что с ними вся страна. Украинские звезды присоединились к флешмобу.

Ирина Билык поддержала сборную и заявила, что верит в победу украинской сборной.

"Хочу, чтобы наши парни, настоящие украинцы, победили! Желаю победы и все красавицы Украины за вас", – сказала певица.

Александр Пономарев вместе с сыном записали видео в поддержку сборной Украины.

Присоединился к флешмобу дуэт TamerlanAlena.

"Пацаны, мы в вас верим", – сказал Тамарлен со сцены, а его поддержали поклонники.

Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева отметила, что на футболистах лежит большая ответственность, но она верит в победу украинской сборной.

"Отдайте все свои силы ради победы. Желаем успеха, болеем за вас и верим в вас", – сказала Лилия.

Поддержал сборную Украины на "Евро-2020" и Виктор Павлик.

"Ми с вами. Вся Украина с вами! Мы очень вам поддерживаем и любим и верим в общую нашу с вами победу", – сказал певец.

Ранее украинские звезды рассказали, как болеют за сборную Украины.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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