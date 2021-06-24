Пономарев об отношениях с Мозговой: Она добавляется в друзья на Facebook, а потом удаляется

Народный артист Украины поделился подробностями отношений со своей бывшей супругой. Они с Аленой Мозговой были вместе десять лет и даже после развода поддерживают дружеские отношения

Александр Пономарев и его бывшая супруга Алена Мозговая / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

47-летний украинский певец Александр Пономарев, который впервые за долгое время показал их с Мозговой старшую дочь Зою, рассказал, что лишь периодически общается со своей бывшей гражданской супругой. По словам артиста, Алена Мозговая иногда "удаляет" его из друзей в соцсети, а затем снова отправляет запрос.

В интервью, которое вышло на YouTube-канале DOROTYE, Александр Пономарев признался, что ему уже не первый раз приходилось снова принимать запрос в друзья от его бывшей супруги, которая эпизодически удаляется. При этом, певец никогда не отзывается плохо об Алене в своих публикациях в соцсети, чтобы это могло стать поводом для нее.

"Для меня это загадка. Периодически она добавляется ко мне в друзья, а потом удаляется. Я не знаю с чем это связано", – сказал Александр Пономарев.

Вспоминая свое прошлогоднее интервью в программе "Зірковий шлях", в котором Александр Пономарев заявил, что поймал Алену Мозговую, на измене, артист отметил, что она сама призналась ему в этом.

"Я узнал от нее. Свечку не держал. И сейчас я не уверен, что хочу снова на эту тему говорить, потому что только добавилась ко мне в друзья. Сейчас снова удалится", – сказал Пономарев.

Певец уточнил, что будет уважительно относиться к своей супруге, даже если она его будет удалять из друзей сотню раз.

"В любом случае, если что-то будет плохо и она попросит меня о помощи, несмотря ни на что, я ей буду помогать. А добавляет, удаляет – это что-то уже женское", – сказал Александр Пономарев.

Александр Пономарев/Алена Мозговая / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr, Facebook-страница Елены Мозговой

Напомним, что Алена Мозговая и Александр Пономарев были вместе десять лет. В 1998 году продюсер родила ему дочь Евгению. В 2006 году артист официально женился на Виктории Мартынюк, которая младше его на 13 лет. Пара была в браке шесть лет – в этот период у них родился сын Александр. Но уже в 2011 году Пономарев развелся с супругой.

Смотрите полное интервью с Александром Пономаревым:

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