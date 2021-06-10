Будто одногодки: Пономарев впервые за долгое время показал их с Мозговой старшую дочь Зою (фото)
Зоя – не биологическая дочь Александра, а ребенок Алены Мозговой от прошлых отношений. Артист считает девушку родной дочерью
Знаменитый украинский певец Александр Пономарев, который ранее объяснил, почему украинское жюри низко оценило выступление Латвии на "Евровидении", показал очень редкий снимок со своей дочерью Зоей.
Зоя – не биологическая дочь Александра, а ребенок его экс-супруги Алены Мозговой от предыдущих отношений. Тем не менее Пономарев считает девушку родной.
На своей странице в Instagram Александр опубликовал снимок с Зоей и поздравил всех с праздником.
"Ко мне приехала дочка и мы вместе поздравляем вас с праздником Вознесения Господнего! Христос Воскрес!" – подписал публикацию артист.
В комментариях под постом многие поклонники написали в ответ Александру десятки приятных слов и тоже поздравили с праздником:
- Будто одногодки!
- Браво вашему творчеству и умению оберегать семейные ценности. Особая благодарность за христианский посыл. Дочка красавица!
- Красивое фото.
- С праздником! И вам с дочкой хорошего отдыха!
- Красивая дочь!
Александр Пономарев 10 лет состоял в отношениях с украинским продюсером, дочерью певца Николая Мозгового – Аленой Мозговой. В 1998 году у пары родилась дочь Евгения. Сейчас девушка проживает в Португалии.
В 2006 году Александр женился на Виктории Мартынюк, в браке с которой родился сын Александр. Мальчик появился на свет в 2007 году. Пономарев и Мартынюк расстались через пять лет после рождения сына.
Сейчас Александр Пономарев не раскрывает какие-либо подробности о своей личной жизни.
"Я не буду говорить, есть ли вдохновительница. Это моя личная жизнь, я ее уже не афиширую. А какая она должна быть – как боженька управит, такой она и должна быть. Я уже пару раз афишировал и понял, что это неприятно. Я не хочу об этом говорить", – рассказывал ранее Александр в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".
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