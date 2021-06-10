Будто одногодки: Пономарев впервые за долгое время показал их с Мозговой старшую дочь Зою (фото)

Зоя – не биологическая дочь Александра, а ребенок Алены Мозговой от прошлых отношений. Артист считает девушку родной дочерью

Александр Пономарев показал редкий снимок с дочерью Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Знаменитый украинский певец Александр Пономарев, который ранее объяснил, почему украинское жюри низко оценило выступление Латвии на "Евровидении", показал очень редкий снимок со своей дочерью Зоей.

Зоя – не биологическая дочь Александра, а ребенок его экс-супруги Алены Мозговой от предыдущих отношений. Тем не менее Пономарев считает девушку родной.

На своей странице в Instagram Александр опубликовал снимок с Зоей и поздравил всех с праздником.

"Ко мне приехала дочка и мы вместе поздравляем вас с праздником Вознесения Господнего! Христос Воскрес!" – подписал публикацию артист.

Александр Пономарев и его дочь Зоя Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

В комментариях под постом многие поклонники написали в ответ Александру десятки приятных слов и тоже поздравили с праздником:

Будто одногодки!

Браво вашему творчеству и умению оберегать семейные ценности. Особая благодарность за христианский посыл. Дочка красавица!

Красивое фото.

С праздником! И вам с дочкой хорошего отдыха!

Красивая дочь!

Скриншот: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Александр Пономарев 10 лет состоял в отношениях с украинским продюсером, дочерью певца Николая Мозгового – Аленой Мозговой. В 1998 году у пары родилась дочь Евгения. Сейчас девушка проживает в Португалии.

В 2006 году Александр женился на Виктории Мартынюк, в браке с которой родился сын Александр. Мальчик появился на свет в 2007 году. Пономарев и Мартынюк расстались через пять лет после рождения сына.

Сейчас Александр Пономарев не раскрывает какие-либо подробности о своей личной жизни.

"Я не буду говорить, есть ли вдохновительница. Это моя личная жизнь, я ее уже не афиширую. А какая она должна быть – как боженька управит, такой она и должна быть. Я уже пару раз афишировал и понял, что это неприятно. Я не хочу об этом говорить", – рассказывал ранее Александр в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

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