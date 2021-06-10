Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Будто одногодки: Пономарев впервые за долгое время показал их с Мозговой старшую дочь Зою (фото)

Сегодня, 18:35

Зоя – не биологическая дочь Александра, а ребенок Алены Мозговой от прошлых отношений. Артист считает девушку родной дочерью

Александр Пономарев показал редкий снимок с дочерью
Александр Пономарев показал редкий снимок с дочерью
Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Знаменитый украинский певец Александр Пономарев, который ранее объяснил, почему украинское жюри низко оценило выступление Латвии на "Евровидении", показал очень редкий снимок со своей дочерью Зоей.

Зоя – не биологическая дочь Александра, а ребенок его экс-супруги Алены Мозговой от предыдущих отношений. Тем не менее Пономарев считает девушку родной.

На своей странице в Instagram Александр опубликовал снимок с Зоей и поздравил всех с праздником.

"Ко мне приехала дочка и мы вместе поздравляем вас с праздником Вознесения Господнего! Христос Воскрес!" – подписал публикацию артист.

Александр Пономарев и его дочь Зоя
Александр Пономарев и его дочь Зоя
Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

В комментариях под постом многие поклонники написали в ответ Александру десятки приятных слов и тоже поздравили с праздником:

  • Будто одногодки!
  • Браво вашему творчеству и умению оберегать семейные ценности. Особая благодарность за христианский посыл. Дочка красавица!
  • Красивое фото.
  • С праздником! И вам с дочкой хорошего отдыха!
  • Красивая дочь!
Скриншот: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Александр Пономарев 10 лет состоял в отношениях с украинским продюсером, дочерью певца Николая Мозгового – Аленой Мозговой. В 1998 году у пары родилась дочь Евгения. Сейчас девушка проживает в Португалии.

В 2006 году Александр женился на Виктории Мартынюк, в браке с которой родился сын Александр. Мальчик появился на свет в 2007 году. Пономарев и Мартынюк расстались через пять лет после рождения сына.

Сейчас Александр Пономарев не раскрывает какие-либо подробности о своей личной жизни.

"Я не буду говорить, есть ли вдохновительница. Это моя личная жизнь, я ее уже не афиширую. А какая она должна быть – как боженька управит, такой она и должна быть. Я уже пару раз афишировал и понял, что это неприятно. Я не хочу об этом говорить", – рассказывал ранее Александр в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

Смотрите видео о том, как Александр Пономарев собрал мужской квартет:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Ани Лорак воссоединилась с экс-супругом на праздновании 10-летия их дочки (фото) От Пономарева до Go_A: все представители Украины на Евровидении Александр Пономарев рассказал, как скрывал от Винника и DZIDZIO свое участие в "Маске"
шоу-бизнес Александр Пономарев дети звезд
Реклама

Новости партнеров

Потрясающая гольфистка и модель с шикарной фигурой
Потрясающая гольфистка и модель с шикарной фигурой
Эффектная жена бразильца, который подарил Роме победу над Аяксом
Эффектная жена бразильца, который подарил Роме победу над Аяксом
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Кто больше всех рискует умереть от коронавируса: ответ ученых
Кто больше всех рискует умереть от коронавируса: ответ ученых

Популярные статьи

Сегодня, 15:26Вкусно

Легкий суп с клецками и овощами, который оценит вся семья

Сегодня, 14:00Здорово

Массаж лица, который сделает моложе: пошаговая инструкция

Сегодня, 13:59Психо

ТОП-7 способов, как перестать волноваться прямо сейчас

Сегодня, 12:06Звездно

Тайная помолвка и письма: история любви королевы Елизаветы II и принца Филиппа

Сегодня, 11:43Travel

Розовое озеро в Украине: где находится и каковы его лечебные свойства

Сегодня, 08:51Фаново

С праздником Вознесения Господня: красивые поздравления в открытках, стихах и смс

Сегодня, 07:10Events

С Вознесением Господним: яркие открытки, красивые картинки и душевные поздравления

Сегодня, 05:20Фаново

Вознесение Господне: лучшие поздравления в стихах и прозе

Вчера, 20:38Психо

Мощные ритуалы для новолуния 10 июня

Вчера, 18:24Вкусно

Десерты с кислинкой – 5 аппетитных рецептов с черникой

Вчера, 16:02Events

Вознесение Господне: что нельзя делать в этот день

8 июняВкусно

Какой вы пирожок по гороскопу – 12 начинок для каждого знака

8 июняЗвездно

"Откуда вы все, с*ка, взялись?" Киркоров разгромил команду Лободы из-за оскорблений в его адрес (видео)

8 июняМодно

Готовые образы с главными цветами 2021 года – желтым, серым и другими

8 июняФаново

Вознесение Господне: обряды, традиции и приметы дня

8 июняВкусно

Залежались яблоки и лаваш? Самое время для быстрого штруделя

Новости партнеров

Регина Тодоренко и Влад Топалов заявили о переезде из России
Регина Тодоренко и Влад Топалов заявили о переезде из России
Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
Кто лучше защищен от повторного заражения COVID-19
Кто лучше защищен от повторного заражения COVID-19
Звезда рестлинга захотела сняться для Playboy: фото спортсменки
Звезда рестлинга захотела сняться для Playboy: фото спортсменки
Почему не все люди болеют COVID-19
Почему не все люди болеют COVID-19
Лечение едой: как питание помогает устоять против COVID-19
Лечение едой: как питание помогает устоять против COVID-19
Черный грибок крайне опасен: врач рассказал, как от него спастись
Черный грибок крайне опасен: врач рассказал, как от него спастись
Жена Илона Маска показала новое тату на всю спину
Жена Илона Маска показала новое тату на всю спину

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять