Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Монро гадала на картах Таро солистке Go_A перед Евровидением. Что она предсказала?

Сегодня, 15:58

Травести-дива гадала солистке группы на картах Таро и вытащила кату "семерку кубков"

Монро рассказала, что нагадала Go_A перед «Евровидением»
Монро рассказала, что нагадала Go_A перед «Евровидением»
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Травести-дива Монро в программе "Зірковий шлях", которую ведут Даниэль Салем и Алена Винницкая на телеканале "Украина", рассказала, какой совет дала представителю от Украины на "Евровидении-2021".

"Я знакома с Катей, солисткой группы "Go_A". Я ей даже гадала на таро. Тогда я ей вытащила карту "семерку кубков". Она символизирует возможность добиться того, что ты хочешь. И я ей дала совет – просто получи удовольствие, выложись. Ты профессионал, ты идеально поешь", – сказала травести-дива на телеканале "Украина".

Екатерина Павленко и Руслан Стефанчук
Екатерина Павленко и Руслан Стефанчук
Фото: facebook.com/stefanchuk.official/

Украина в этом году установила рекорд, став единственной страной, представители которой ежегодно проходили в финал "Евровидения". Но накануне конкурса фронтвумен группы Екатерина Павленко заболела. У нее было подозрение на коронавирус, но, к счастью, ПЦР-тест показал отрицательный результат! И группа "Go_A" своей песней "Шум" наделала шума и покорила сердца фанатов "Евровидения". Наши исполнители заняли на конкурсе почетное пятое место, а по результатам голосования зрителей – второе.

Ранее мы подробнее рассказывали об успехе Go_A на "Евровидении".

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Солистка Go_A получила премию "Женщина III тысячелетия" Go_A высказалась о низких баллах от жюри на Евровидении: Очень странно, но оценки изменились Манижа на Евровидении устроила зажигательные танцы под песню Go_A: видео Песня Шум Go_A вошла в топ-10 хитов мирового рейтинга iTunes
Монро карты таро Go-A
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Жена футболиста сборной Украины показала "очень горячее" фото!
Жена футболиста сборной Украины показала "очень горячее" фото!
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
"Скрывала", - солист "Иванушек" был тайным любовником Кароль
"Скрывала", - солист "Иванушек" был тайным любовником Кароль
Вас это удивит: вот как выглядел бывший Ани Лорак в молодости
Вас это удивит: вот как выглядел бывший Ани Лорак в молодости

Популярные статьи

Сегодня, 14:48Вкусно

Как приготовить настоящую итальянскую пиццу

Сегодня, 10:29Вкусно

Вкусные салаты на скорую руку – 3 простых рецепта

Вчера, 19:05No Stress

Где покататься на роликах в Киеве: список классных мест

Вчера, 17:23Модно

Красивый маникюр на выпускной в 2021-м: лучшие идеи с фото

Вчера, 16:48Вкусно

Сочный шашлык из свинины в духовке – быстрый и простой рецепт

Вчера, 12:42Вкусно

Что приготовить на обед – 3 рецепта вкусного супа харчо

Вчера, 12:32Фаново

Что подарить детям: интересные идеи для праздника

Вчера, 11:06Здорово

Чем полезны финики для здоровья и как могут навредить

26 маяВкусно

Что приготовить на ужин в мультиварке – 5 лучших рецептов

26 маяЗвездно

После слухов о тяжелом состоянии Борис Моисеев впервые появился на звездной вечеринке

26 маяВкусно

Как испечь вкусные рогалики на кефире быстро и просто

26 маяВкусно

Идеальный рис каждый день – инструкция к обязательному применению

26 маяВкусно

5 быстрых и оригинальных салатов с авокадо, которые вы должны попробовать

25 маяЗдорово

Как похудеть в ногах быстро и эффективно: ТОП-5 советов

25 маяЗвездно

Сергей Притула стал отцом в третий раз

25 маяВкусно

Классический рецепт кексов пышных в формочках

Новости партнеров

«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
Три рецепта полезных чипсов, которые понравятся детям
Три рецепта полезных чипсов, которые понравятся детям
Что произойдёт с вашим организмом после отказа от сахара
Что произойдёт с вашим организмом после отказа от сахара
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Голливуд отдыхает: самые красивые турчанки из сериалов
Голливуд отдыхает: самые красивые турчанки из сериалов
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Хто старіє раніше за інших, з’ясували вчені
Хто старіє раніше за інших, з’ясували вчені
Моргенштерн сорвался после отмены концертов в Украине: одни маты
Моргенштерн сорвался после отмены концертов в Украине: одни маты

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять