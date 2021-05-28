Монро гадала на картах Таро солистке Go_A перед Евровидением. Что она предсказала?

Травести-дива гадала солистке группы на картах Таро и вытащила кату "семерку кубков"

Монро рассказала, что нагадала Go_A перед «Евровидением» Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Травести-дива Монро в программе "Зірковий шлях", которую ведут Даниэль Салем и Алена Винницкая на телеканале "Украина", рассказала, какой совет дала представителю от Украины на "Евровидении-2021".

"Я знакома с Катей, солисткой группы "Go_A". Я ей даже гадала на таро. Тогда я ей вытащила карту "семерку кубков". Она символизирует возможность добиться того, что ты хочешь. И я ей дала совет – просто получи удовольствие, выложись. Ты профессионал, ты идеально поешь", – сказала травести-дива на телеканале "Украина".

Екатерина Павленко и Руслан Стефанчук Фото: facebook.com/stefanchuk.official/

Украина в этом году установила рекорд, став единственной страной, представители которой ежегодно проходили в финал "Евровидения". Но накануне конкурса фронтвумен группы Екатерина Павленко заболела. У нее было подозрение на коронавирус, но, к счастью, ПЦР-тест показал отрицательный результат! И группа "Go_A" своей песней "Шум" наделала шума и покорила сердца фанатов "Евровидения". Наши исполнители заняли на конкурсе почетное пятое место, а по результатам голосования зрителей – второе.

Ранее мы подробнее рассказывали об успехе Go_A на "Евровидении".

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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