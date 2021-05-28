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Солистка Go_A получила премию "Женщина III тысячелетия"

Сегодня, 11:58

Премия "Женщина III тысячелетия" вручается с 2006 года. В ее рамках награждают женщин из разных сфер жизни

Пока песня SHUM группы Go_A продолжает покорять чарты самых популярных музыкальных платформ, солистка коллектива Екатерина Павленко получила премию "Женщина III тысячелетия". Певице награду вручал вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Имел честь вручить солистке группы Go_A Екатерине Павленко специальную награду всеукраинской премии "Женщина III тысячелетия". Екатерина недавно потрясла всю Украину. И это было настолько сделано по-украински. Она выполнила важную и изначальную миссию в наших сердцах – заставила объединиться", – написал вице-спикер у себя в Facebook.

Екатерина Павленко и Руслан Стефанчук
Екатерина Павленко и Руслан Стефанчук
Фото: facebook.com/stefanchuk.official/

Он отметил, что Go_A достойно представили Украину на "Евровидении".

"Хотя редко можно найти современную песню, которая нравится всем, Екатерине Павленко это удалось. Поблагодарил Екатерину от каждого украинца за то, что она есть. За то, что достойно представила Украину, за патриотизм и популяризацию украинской культуры в мире, за утверждение национальной идентичности", – написал Руслан Стефанчук.

Ранее мы подробнее рассказывали об успехе Go_A на "Евровидении".

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Источник: facebook.com/stefanchuk.official/
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