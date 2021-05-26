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Go_A о низких баллах от жюри на Евровидении-2021: Оценки потом изменились

Сегодня, 08:40

По итогам голосования национальных экспертов в финале песенного конкурса группа Go_A опустилась на девятое место, хотя зрители отдали ей "серебро"

Солистка группы Go_A Екатерина Павленко
Солистка группы Go_A Екатерина Павленко
Фото: Сегодня

Солистка украинской группы Go_A, покорившей сцену "Евровидения-2021" в Роттердаме, прокомментировала довольно низкие балы от профессионального жюри на этом песенном конкурсе.

По итогам голосования национальных экспертов Go_A в финале опустилась на девятое место. Хотя букмекеры ставили коллектив на четвертое-пятое место, а видео их выступления било рекорды просмотров на YouTube.

Ситуацию выровняли зрители "Евровидения": они отдали украинским участникам "серебро".

"Очень странно, потому что в первом полуфинале жюри нас поставило на второе место, а потом так случилось, что-то изменилось у них, наверно, и нас поставили на девятое", – заявила солистка Go_A Екатерина Павленко в прямом эфире шоу Твій день.

По словам ведущего программы Тимура Мирошниченко, наверное, кто-то заволновался, что "Евровидение" опять поедет в Украину.

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Напомним, ранее Сергей Притула заявил, что Go_A могли подняться выше в турнирной таблице, если бы не "холодный душ" некоторых стран.

Go_A – украинская электро-фолк группа. Представители Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2021" с песней "Шум" (заняли пятое место). Состав группы: Екатерина Павленко, Тарас Шевченко, Игорь Диденчук и Иван Григоряк.

Музыка Go_A сочетает в себе украинский аутентичный вокал, современные танцевальные биты, африканские барабаны и гитарный драйв.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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