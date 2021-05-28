Монро гадала на картах Таро солістці Go_A перед Євробаченням. Що вона передбачила?

Травесті-діва гадала солістці групи на картах Таро і витягла кату "сімку кубків"

Монро розповіла, що наворожила Go_A перед «Євробаченням» Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Травесті-діва Монро в програмі "Зірковий шлях", яку ведуть Даніель Салем і Альона Вінницька на телеканалі "Україна", розповіла, яку пораду дала представнику від України на "Євробаченні-2021".

"Я знайома з Катею, солісткою групи "Go_A". Я їй навіть гадала на таро. Тоді я їй витягла карту "сімку кубків". Вона символізує можливість домогтися того, що ти хочеш. І я їй дала пораду – просто отримай задоволення, викладись. Ти професіонал, ти ідеально співаєш", – сказала травесті-діва на телеканалі "Україна".

Катерина Павленко і Руслан Стефанчук Фото: facebook.com/stefanchuk.official/

Україна в цьому році встановила рекорд, ставши єдиною країною, представники якої щорічно проходили в фінал "Євробачення". Але напередодні конкурсу фронтвумен групи Катерина Павленко захворіла. У неї була підозра на коронавірус, але, на щастя, ПЛР-тест показав негативний результат! І група "Go_A" своєю піснею "Шум" наробила шуму і підкорила серця фанатів "Євробачення". Наші виконавці посіли на конкурсі почесне п'яте місце, а за результатами голосування глядачів – друге.

Раніше ми докладніше розповідали про успіх Go_A на "Євробаченні".

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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