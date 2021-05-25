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Мир продолжает слушать Шум Go_A – песня в топе лучших хитов мирового рейтинга iTunes

Сегодня, 09:40

Феноменальная украиноязычная песня "Шум" в исполнении электрофолк группы Go_A продолжает покорять слушателей по всему миру. В подтверждение этому – рейтинги самых популярных музыкальных сервисов

После того как "Шум" Go_A занял первое место в рейтинге лучших хитов, песня продолжает занимать лидирующие позиции в чартах. На этот раз трек покорил музыкальный сервис iTunes и занял восьмое место среди топ-10. А в категории European Songs – "Шум" на пятом месте. Об этом артисты рассказали в своем Instagram-аккаунте.

"Трек вошел топ-10 в категории Worldwide Songs и сейчас занимает 8 место. А в категории European Songs он входит топ-5", – написали Go_A.

На первом месте – корейская k-pop группа BTS, а на втором – трек представителей Италии на "Евровидении-2021" – победителей Måneskin. Также в топ-10 вошли такие популярные исполнители, как Бруно Марс, Джастин Бибер, представительница Франции на "Евровидении-2021" Барбара Прави и представитель Швейцарии – Gjon's Tears.

Go_A в топ-10 Worldwide iTunes Song Chart

.Кроме того, "Шум" также стал первой украиноязычной песней, которая попала в глобальный чарт Spotify топ-200 – трек занимает 69 позицию.

Ранее сообщалось, что после триумфа GO_A на Евровидении Руслан Квинта передумал уходить из Нацотбора.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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