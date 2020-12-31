Молодая жена Виктора Павлика попала в ДТП

Екатерина Репяхова о случившимся рассказала в соцсетях

Только несколько дней назад жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказывала, что 2020 год был для них с мужем очень сложным. Так теперь еще одна неприятная ситуация добавилась. Екатерина вчера вечером попала в небольшое ДТП. Об этом она рассказала у себя в Instagram.

Жена Павлика рассказала, что в ее машину въехала пенсионерка. Она сдавала назад и просто не заметила машины девушки. Никто не пострадал.

"Мы долго разбирались, долго думали. Что делать, надо вызвать полицию. В итоге, она просто дала денег и мы разъехались ", – сказала Екатерина.

Жена певца отметила, что рядом с ней была мама и она очень ее поддержала.

Напомним, что также в канун Нового года телеведущая Регина Тодоренко попала в больницу на Бали. Регина травмировала ногу во время занятий серфингом.

Ранее сын Виктора Павлика рассказал, как относится к молодой жене отца.

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