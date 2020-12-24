Сын Виктора Павлика признался, что думает о молодой жене отца

Александр Павлик прокомментировал четвертый брак отца

В мае этого года певец Виктор Павлик женился на своем концертом директоре Екатерине Репяховой, которая младше него на 29 лет. Для певца этот брак стал четвертым. Старший сын Александр эксклюзивно программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" рассказал, как относится к избраннице отца.

Александр признался, что сразу понял какие отношения у Екатерины и Виктора.

"Мне достаточно было просто увидеть моего папу и Катю. И не нужно мне рассказывать: "А это мой концертный директор. Она занимается билетами", – рассказал сын Павлика.

Виктор Павлик с сыном Александром Фото: Instagram.com

Александр отметил, возможно, раньше бы и был скандал, но сейчас он понимает папу и не осуждает его.

"Просто я встретил Катю в таком возрасте, когда стал думать более мудро. Раньше, думаю, был бы кипиш. А сейчас – им хорошо? Папе комфортно? Это его жизнь. Я его не осуждаю", – рассказал Александр Павлик.

Эксклюзивное интервью Александра Павлика программе "Зірковий шлях":

Ранее Александр Павлик прокомментировал смерть младшего брата.

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