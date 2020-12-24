Первая встреча в третьем классе, а простил в 25: сын Виктора Павлика об отношениях с отцом
Александр рассказал о сложных отношениях с отцом
Украинский певец Виктор Павлик и его старший сын Александр часто выступают вместе и сейчас отлично ладят. Но такие хорошие отношения у них были не всегда. В интервью программе" Зірковий шлях" на телеканале "Украине" Александр Павлик рассказал о непростых отношениях со своим отцом.
Виктор Павлик ушел из семьи, когда старшему сыну было две недели, а встретились они в первый раз, когда Александр был в третьем классе.
"На "Жигулях" приехал ко мне в школу... у него серьга еще была в виде крестика, такие патлы и футболка Sepultura", – вспомнил сын Павлика первую встречу с отцом.
Его маме было трудно одной самой воспитывать сына.
"Обиженная женщина на жизнь, на мужа, которая осталась одна без денег, без ничего с маленьким ребенком" , – рассказал Александр
Сын Павлика признался, что ему очень не хватало отца и он долгое время на него обижался.
"У меня была обида на все те ситуации, которые сейчас я прохожу со своим сыном. Когда ребенок просыпается, когда я могу сделать ему завтрак, когда могу прийти к сыну и погладить ему руку, чтобы он быстрее уснул. Этих моментов мне очень не хватало. В 15 лет мое сердце состояло на 75% из камня, и лишь 25% – настоящее сердце", – поделился Александр с программой "Зірковий шлях".
Простить Виктора Павлика его старший сын смог только в 25. Тогда Александр принимал участие в Х-факторе и отец приехал его поддержать.
"Папа такой, какой есть. Я его люблю таким, какой он есть. Иногда где-то что-то царапает, но я уже умею переключаться", – сказал Александр.
Смотрите интервью Александра Павлика:
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