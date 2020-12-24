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Первая встреча в третьем классе, а простил в 25: сын Виктора Павлика об отношениях с отцом

Сегодня, 20:50

Александр рассказал о сложных отношениях с отцом

Украинский певец Виктор Павлик и его старший сын Александр часто выступают вместе и сейчас отлично ладят. Но такие хорошие отношения у них были не всегда. В интервью программе" Зірковий шлях" на телеканале "Украине" Александр Павлик рассказал о непростых отношениях со своим отцом.

Виктор Павлик ушел из семьи, когда старшему сыну было две недели, а встретились они в первый раз, когда Александр был в третьем классе.

"На "Жигулях" приехал ко мне в школу... у него серьга еще была в виде крестика, такие патлы и футболка Sepultura", – вспомнил сын Павлика первую встречу с отцом.

Виктор Павлик с сыном Александром
Виктор Павлик с сыном Александром
Фото: Instagram.com

Его маме было трудно одной самой воспитывать сына.

"Обиженная женщина на жизнь, на мужа, которая осталась одна без денег, без ничего с маленьким ребенком" , – рассказал Александр

Сын Павлика признался, что ему очень не хватало отца и он долгое время на него обижался.

"У меня была обида на все те ситуации, которые сейчас я прохожу со своим сыном. Когда ребенок просыпается, когда я могу сделать ему завтрак, когда могу прийти к сыну и погладить ему руку, чтобы он быстрее уснул. Этих моментов мне очень не хватало. В 15 лет мое сердце состояло на 75% из камня, и лишь 25% – настоящее сердце", – поделился Александр с программой "Зірковий шлях".

Простить Виктора Павлика его старший сын смог только в 25. Тогда Александр принимал участие в Х-факторе и отец приехал его поддержать.

"Папа такой, какой есть. Я его люблю таким, какой он есть. Иногда где-то что-то царапает, но я уже умею переключаться", – сказал Александр.

Смотрите интервью Александра Павлика:

Ранее Александр Павлик прокомментировал смерть младшего брата.

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Источник: Ексклюзив "Зіркового шляху"
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