"Как похожи": Виктор Павлик поделился редким фото со своей мамой

Поклонники заметили сходство артиста с матерью

Знаменитый украинский певец Виктор Павлик, который недавно попал в скандал из-за фото с дуэтом ANNA MARIA, поделился редким фото со своей матерью Людмилой.

Трогательный снимок артист опубликовал на своей страничке в Instagram.

"Мамочку проведал. Слава Богу!" – подписал фото Виктор.

Виктор Павлик с мамой Фото: instagram.com/viktorpavlik

В комментариях поклонники артиста отметили, что он очень похож на мать и написали немало теплых слов: "Вы очень похожи, здоровья вам", "Как похожи", "Если живы родители, мы еще дети. Здоровья маме", "Дай Бог здоровья и счастливых долгих лет жизни маме".

Скриншот: Instagram Виктора Павлика

Напомним, в августе этого года у Виктора Павлика случилась трагедия – умер его 21-летний сын Павел. Несколько лет юноша боролся с онкологическим заболеванием. Саркому Павлу диагностировали в 2018 году. С тех пор он перенес операцию, 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии.

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