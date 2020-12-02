"Как похожи": Виктор Павлик поделился редким фото со своей мамой
Поклонники заметили сходство артиста с матерью
Знаменитый украинский певец Виктор Павлик, который недавно попал в скандал из-за фото с дуэтом ANNA MARIA, поделился редким фото со своей матерью Людмилой.
Трогательный снимок артист опубликовал на своей страничке в Instagram.
"Мамочку проведал. Слава Богу!" – подписал фото Виктор.
В комментариях поклонники артиста отметили, что он очень похож на мать и написали немало теплых слов: "Вы очень похожи, здоровья вам", "Как похожи", "Если живы родители, мы еще дети. Здоровья маме", "Дай Бог здоровья и счастливых долгих лет жизни маме".
Напомним, в августе этого года у Виктора Павлика случилась трагедия – умер его 21-летний сын Павел. Несколько лет юноша боролся с онкологическим заболеванием. Саркому Павлу диагностировали в 2018 году. С тех пор он перенес операцию, 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии.
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