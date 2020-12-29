Молодая жена Павлика: "Я люблю мужа точно не за количество денег"

Екатерина Репяхова рассказала, с какими трудностями им с мужем пришлось столкнуться в этом году

Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова решила на своей страничке в Instagram подвести итоги года. Она рассказала подписчикам, каким для нее был 2020 год.

Виктор и Екатерина поженились в этом году, но супруга артиста отметила, что за все пять лет отношений уходящий год – самый сложный. Паре пришлось столкнуться с отсутствием работы из-за коронавируса, пережить смерть младшего сына Павлика, отменить свадьбу. У них было трудное финансовое положение. Но Репяхова рассказала, что трудности сделали их сильнее.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова Фото: instagram.com/repyahovakate

"Но этот год дал понять, лично мне, что я люблю своего мужа точно не за звание или количество денег (как многие меня упрекали). Мы столько всего пережили... но мы стали сильнее. 2021 обещает быть добрым, светлым и позитивным. Нам теперь ничего не страшно", – написала жена певца.

Ранее сын Виктора Павлика рассказал, что думает о молодой жене своего отца.

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