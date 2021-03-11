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Дочь Оли Поляковой станцевала с капельницей в больнице (видео)

Сегодня, 11:48

Маша решила заснять свое времяпровождение на госпитализации

Дочь звездного детектива шоу "Маска" Оли Поляковой, Маша, которая ранее была госпитализирована, остается на позитиве даже в больнице.

В своем Instagram-аккаунте Маша опубликовала ролик, снятый для TikTok, в котором она танцует в паре со стойкой с капельницей. Девушка была одета в пижамную одежду, в то время как трубочка капельницы была присоединена к ее руке.

"Мое развлечение в больничке", – подписала ролик Маша.

Маша Полякова танцует в больнице
Видео: instagram.com/mashapolyakova

Напомним, что 16-летняя Маша Полякова оказалась в больнице буквально вчера. Причиной тому стал аппендицит. Девушка находится в одной из частных больниц Киева и лежит под капельницей. В своих первых видео Маша призналась, что уже очень хочет поесть фастфуд, но на определенное время ей придется о нем забыть.

Ранее Маша Полякова сделала резкое заявление об украинском языке.

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