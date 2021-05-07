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В Сети раскритиковали вокальные данные дочери Поляковой: Ужасный голос

Сегодня, 08:20

Маша Полякова решила окунуться в мир музыки. Девушка создала собственную группу, но выбрала другой жанр – рок

Дочь Оли Поляковой Маша, которая ранее рассказала о реакции родителей на ее откровенные фото в соцсетях, поделилась новым видео с репетиции своей рок-группы "Швы".

В опубликованном ролике в Instagram можно услышать, как поет дочь Оли Поляковой.

"Видео с репы", – коротко написала Маша.

Maria Polyakova (@mashapolyakova)

В Сети многие не оценили вокал звездной наследницы.

  • "Голос не очень"
  • "Ну такое"
  • "Пока что просто дочка классной вумэн Оли Поляковой"
  • "А где слова? Слышен только грохот?"

Но были те, кто и поддержал Машу.

  • "Молодежно и современно"
  • "Маша класс, ты супер"
  • "Умничка"

Напомним, недавно Маша Полякова рассказала, как прошло знакомство ее парня со звездной мамой.

Ранее дочь Оли Поляковой станцевала с капельницей в больнице.

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