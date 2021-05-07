В Сети раскритиковали вокальные данные дочери Поляковой: Ужасный голос

Маша Полякова решила окунуться в мир музыки. Девушка создала собственную группу, но выбрала другой жанр – рок

Дочь Оли Поляковой Маша, которая ранее рассказала о реакции родителей на ее откровенные фото в соцсетях, поделилась новым видео с репетиции своей рок-группы "Швы".

В опубликованном ролике в Instagram можно услышать, как поет дочь Оли Поляковой.

"Видео с репы", – коротко написала Маша.

В Сети многие не оценили вокал звездной наследницы.

"Голос не очень"

"Ну такое"

"Пока что просто дочка классной вумэн Оли Поляковой"

"А где слова? Слышен только грохот?"

Но были те, кто и поддержал Машу.

"Молодежно и современно"

"Маша класс, ты супер"

"Умничка"

Напомним, недавно Маша Полякова рассказала, как прошло знакомство ее парня со звездной мамой.

Ранее дочь Оли Поляковой станцевала с капельницей в больнице.

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