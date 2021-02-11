"Не лезь, а-а-а-а": как Полякова познакомилась с парнем дочери

Маша рассказала, как прошло знакомство со звездной мамой

Дочь звездного детектива шоу "Маска" на телеканале "Украина" Оли Поляковой Маша, которая рассказала об откровенных фото в Instagram, почти год встречается со своим парнем и уже познакомила родителей с избранником. В интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Маша рассказала, как прошло знакомство.

Парня 15-летней Маши зовут Андрей. Они начали встречаться в марте прошлого года. Дочь Оли Поляковой уже знакома с родителями своего парня. Знакомство получилось спонтанным.

Маша Полякова со своим парнем Фото: instagram.com/mashapolyakova

Маша и Андрей уже наверное знают, как проведут День влюбленных. Если вы все еще ломаете голову, чем удивить любимого человека – у нас есть 14 креативных идей ко Дню святого Валентина.

"Это был какой-то вечер, я забыла ключи, папа с Алисой(сестра Маши) были тогда на даче, а мама должна была вернуться поздно. Было очень холодно, дождь пошел и он сказал "не хочешь ко мне заехать, если ключи забыла", да и мы заехали, они меня угостили биточками с курочкой", – рассказала дочь певицы программе "Зірковий шлях".

C родителями Маши Андрей также уже успел познакомиться.

"С папой это было странное знакомство, он заходит за мной, а папа просит "пожалуйста, купи мне кофе, у нас сломалась кофемашина"", – рассказала дочь Поляковой.

А вот к знакомству со звездной мамой своей девушки Андрей готовился.

"Он там купил фрукты, она с ним поговорила. Сказала,что не лезь, а-а-а, только поцелуи и больше ничего", – рассказала в интервью Маша.

Смотрите интервью Маши Поляковой для программы "Зірковий шлях".

Ранее Оля Полякова рассказала, как подходит к вопросу сексуального воспитания своих дочек.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться