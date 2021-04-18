Мисливці за дивами попытаются разгадать тайны посланий других цивилизаций

Возможно ли подружиться со львом и пробыть с ним один на один больше месяца? Как выжить, оказавшись глубоко под водой? И возможно ли найти ответы на загадки, посланные инопланетянами?

Ответы на эти вопросы вы узнаете в премьерном выпуске тележурнала интересных историй "Мисливці за дивами", который выйдет 19 апреля в 9:50 на телеканале "Украина". А расскажет обо всем этом пара заядлых "охотников" Анастасия Кошман и ХАС (Назар Хассан).

Уже в первом выпуске ожидаемой премьеры "Мисливці за дивами" Анастасия и ХАС поразят невероятными историями человечества. Ведущие нашли чудеса, которые действительно разрушают законы логики и переворачивают сознание!

Анастасия Кошман

Фото: телеканал "Украина"

"Я все больше убеждаюсь – жизнь куда интереснее за любое кино! Только представьте его сюжеты! В Атлантике на глубине 30 метров под водой человек оказался в замкнутом трюме затонувшего корабля и три дня ждал спасения. А в Запорожье мужчина добровольно заперся в одной клетке со львом! На целый месяц!" – поражает анонсом ведущая программы "Мисливці за дивами" Анастасия Кошман.

А ее соведущий и главный конкурент в "охоте" за чудесами – ХАС удивит абсолютно другими уникальными историями, среди которых не только диковинки нашей планеты, а также тайны других цивилизаций.

ХАС

Фото: телеканал "Украина"

"Вселенная приготовила для нас множество сюрпризов и загадок! Я решил узнать, почему по всему миру появляются одинаковые таинственные послания – неужели инопланетяне обозначают на Земле свои посольства странными металлическими монолитами? – делится ведущий телеканала "Украина" ХАС. – В Колумбии уничтожает местность мафия бегемотов! А в Украине живет невероятный художник, который рисует настоящие шедевры без помощи рук!"

Однако для ведущих это не просто поиски впечатляющих фактов и интересных открытий, ведь после каждой программы зрителям представится возможность выбрать лучшую историю и определить настоящего "охотника за чудесами".

Смотрите премьерные выпуски тележурнала "Мисливці за дивами" с понедельника по пятницу в 9:50 на телеканале "Украина".

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