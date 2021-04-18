Мисливці за дивами спробують розгадати таємниці послань інших цивілізацій

Чи можливо подружитись із левом і пробути з ним сам на сам більше місяця? Як вижити, опинившись глибоко під водою? І чи можливо знайти відповіді на загадки послані інопланетянами?

Відповіді на ці питання ви дізнаєтеся у прем’єрному випуску тележурналу цікавих історій "Мисливці за дивами", який вийде 19 квітня о 9:50 на телеканалі "Україна". А розповість про все це пара завзятих "мисливців" Анастасія Кошман і ХАС (Назар Хассан).

Вже у першому випуску очікуваної прем’єри "Мисливці за дивами" Анастасія і ХАС вразять неймовірними історіями людства. Ведучі відшукали дива, які дійсно руйнують закони логіки і перевертають свідомість!

Анастасія Кошман

Фото: телеканал "Україна"

"Я все більше переконуюсь – життя найцікавіше за будь-яке кіно! Тільки уявіть його сюжети! В Атлантиці на глибині 30 метрів під водою людина опинилась у замкненому трюмі потонулого корабля і три дні чекала на спасіння. А на Запоріжжі чоловік добровільно зачинився в одній клітці з левом! І аж на цілий місяць!" – вражає анонсом ведуча програми "Мисливці за дивами" Анастасія Кошман.

А її співведучий і головний конкурент із "полювання" за дивами – ХАС здивує абсолютно іншими унікальними історіями, серед яких не лише цікавинки нашої планети, а навіть таємниці інших цивілізацій.

ХАС

Фото: телеканал "Україна"

"Всесвіт приготував для нас безліч сюрпризів і загадок! Я вирішив дізнатись, чому по всьому світу з’являються однакові таємничі послання – невже інопланетяни позначають на Землі свої посольства дивними металевими монолітами? – ділиться ведучий телеканалу "Україна" ХАС. – У Колумбії знищує місцевість мафія бегемотів! А в Україні живе неймовірний художник, який малює справжні шедеври без допомоги рук!"

Проте для ведучих це не просто пошуки вражаючих фактів і цікавих відкриттів, адже після кожної програми глядачам випаде нагода обрати кращу історію і визначити справжнього "мисливця за дивами".

Дивіться прем'єрні випуски тележурналу "Мисливці за дивами" з понеділка по п'ятницю о 9:50 на телеканалі "Україна".

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