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Меган Маркл ждет второго ребенка: вся королевская семья проигнорировала эту новость

Сегодня, 11:16

Обычно британская королевская семья всегда реагирует на подобные вещи в соцсетях

Вчера, 14 февраля, в День всех влюбленных, принц Гарри и Меган Маркл объявили, что совсем скоро они во второй раз станут родителями.

Рассказать о второй беременности Меган в такой день пара решила неспроста: именно в этот день, в 1984 году, принцесса Диана объявила о том, что ждет второго ребенка (принца Гарри).

Однако члены британской королевской семьи не стали спешить с поздравлениями. Пока что в официальных аккаунтах семьи нет ни одного упоминания о второй беременности Меган.

Королева Елизавета II и принц Филипп, принц Уильям и Кейт Миддлтон, принц Гарри и Меган Маркл
Королева Елизавета II и принц Филипп, принц Уильям и Кейт Миддлтон, принц Гарри и Меган Маркл
Фото: Getty Images, instagram.com/misanharriman

К примеру, последний пост на странице принца Уильяма (брата Гарри) и Кейт Миддлтон был опубликован четыре дня назад.

Скриншот: instagram.com/kensingtonroyal

Точно так же дела обстоят и в официальных аккаунтах Елизаветы II с принцем Филиппом, а также – принца Чарльза и его супруги Камиллы.

Единственная реакция от королевской семьи – это сообщение от ее представителей, которое было разослано в СМИ.

"Ее Величество, герцог Эдинбургский, принц Уэльский и вся семья очень рады и желают им всего наилучшего", – сказал официальный представитель семейства, сообщает Daily Mail.

Наверняка родные поздравили пару лично и уже давно знают о беременности Меган, хотя и публично решили не реагировать на эту новость. В Сети многие поклонники пары предположили, что семья не стала комментировать беременность Маркл из-за ссоры, которая произошла между принцем Гарри и его королевскими родственниками после его с Меган переезда в США.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри впервые в 2021 году появились на публике.

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