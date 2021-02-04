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Поклонник внезапно получил милую открытку Меган Маркл и принца Гарри. Фото попало в Instagram

Сегодня, 18:39

Поклонники пары до сих пор получают рождественские открытки в ответ на свои письма

Настоящие бумажные открытки и письма, кажется, уже почти канули в Лету, но только не для представителей британской королевской семьи. И хоть Меган Маркл, которая убрала свое имя из свидетельства о рождении сына, и принц Гарри переехали из Британии в США, отделившись от монаршего семейства, они до сих пор придерживаются некоторых традиций.

Так, в Сети появилась ранее неопубликованная рождественская открытка Меган и Гарри, которую они рассылали в ответ на все письма поклонников в декабре прошлого года.

Фото: instagram.com/princeharryandmeghanmarklefans

На фотографии изображена Меган, которая держит зонтик над принцем Гарри во время его выступления в Австралии в рамках их тура в 2018 году.

"Спасибо за Ваше заботливое сообщение. Мы ценим Ваши добрые слова и время, которое Вы уделили нам, чтобы написать по этому особому случаю", – говорится в открытке, пишет Cosmopolitan. "Передаем Вам наши самые теплые пожелания. Герцог и герцогиня Сассекские".

Ранее мы рассказывали, что принц Гарри может приехать в Лондон без Меган Маркл.

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