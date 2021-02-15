Меган Маркл чекає другу дитину: вся королівська родина проігнорувала цю новину

Зазвичай британська королівська сім'я завжди реагує на подібні речі в соцмережах

Вчора, 14 лютого, в День всіх закоханих, принц Гаррі і Меган Маркл оголосили, що зовсім скоро вони вдруге стануть батьками.

Розповісти про другу вагітність Меган в такий день пара вирішила не просто так: саме цього дня, 1984 року, принцеса Діана оголосила про те, що чекає другу дитину (принца Гаррі).

Однак члени британської королівської родини не стали поспішати з поздоровленнями. Поки що в офіційних акаунтах сім'ї немає жодної згадки про другу вагітність Меган.

Королева Єлизавета II і принц Філіпп, принц Вільям і Кейт Міддлтон, принц Гаррі і Меган Маркл Фото: Getty Images, instagram.com/misanharriman

Наприклад, останній пост на сторінці принца Вільяма (брата Гаррі) і Кейт Міддлтон був опублікований чотири дні тому.

Скріншот: instagram.com/kensingtonroyal

Так само і в офіційних акаунтах Єлизавети II з принцом Філіпом, а також – принца Чарльза і його дружини Камілли.

Єдина реакція від королівської сім'ї – це повідомлення від її представників, яке було розіслано в ЗМІ.

"Її Величність, герцог Единбурзький, принц Вельський і вся сім'я дуже раді і бажають їм усього найкращого", – сказав офіційний представник сімейства, повідомляє Daily Mail.

Напевно рідні привітали пару особисто і вже давно знають про вагітність Меган, хоча публічно вирішили не реагувати на цю новину. У Мережі багато шанувальників пари припустили, що сім'я не стала коментувати вагітність Маркл через сварку, яка сталася між принцом Гаррі та його королівськими родичами після його з Меган переїзду до США.

Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі вперше 2021 року з'явилися на публіці.

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