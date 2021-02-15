Меган Маркл чекає другу дитину: вся королівська родина проігнорувала цю новину
Зазвичай британська королівська сім'я завжди реагує на подібні речі в соцмережах
Вчора, 14 лютого, в День всіх закоханих, принц Гаррі і Меган Маркл оголосили, що зовсім скоро вони вдруге стануть батьками.
Розповісти про другу вагітність Меган в такий день пара вирішила не просто так: саме цього дня, 1984 року, принцеса Діана оголосила про те, що чекає другу дитину (принца Гаррі).
Однак члени британської королівської родини не стали поспішати з поздоровленнями. Поки що в офіційних акаунтах сім'ї немає жодної згадки про другу вагітність Меган.
Наприклад, останній пост на сторінці принца Вільяма (брата Гаррі) і Кейт Міддлтон був опублікований чотири дні тому.
Так само і в офіційних акаунтах Єлизавети II з принцом Філіпом, а також – принца Чарльза і його дружини Камілли.
Єдина реакція від королівської сім'ї – це повідомлення від її представників, яке було розіслано в ЗМІ.
"Її Величність, герцог Единбурзький, принц Вельський і вся сім'я дуже раді і бажають їм усього найкращого", – сказав офіційний представник сімейства, повідомляє Daily Mail.
Напевно рідні привітали пару особисто і вже давно знають про вагітність Меган, хоча публічно вирішили не реагувати на цю новину. У Мережі багато шанувальників пари припустили, що сім'я не стала коментувати вагітність Маркл через сварку, яка сталася між принцом Гаррі та його королівськими родичами після його з Меган переїзду до США.
Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі вперше 2021 року з'явилися на публіці.
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