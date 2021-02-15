Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Меган Маркл чекає другу дитину: вся королівська родина проігнорувала цю новину

Сьогодні, 11:16

Зазвичай британська королівська сім'я завжди реагує на подібні речі в соцмережах

Вчора, 14 лютого, в День всіх закоханих, принц Гаррі і Меган Маркл оголосили, що зовсім скоро вони вдруге стануть батьками.

Розповісти про другу вагітність Меган в такий день пара вирішила не просто так: саме цього дня, 1984 року, принцеса Діана оголосила про те, що чекає другу дитину (принца Гаррі).

Однак члени британської королівської родини не стали поспішати з поздоровленнями. Поки що в офіційних акаунтах сім'ї немає жодної згадки про другу вагітність Меган.

Королева Єлизавета II і принц Філіпп, принц Вільям і Кейт Міддлтон, принц Гаррі і Меган Маркл
Королева Єлизавета II і принц Філіпп, принц Вільям і Кейт Міддлтон, принц Гаррі і Меган Маркл
Фото: Getty Images, instagram.com/misanharriman

Наприклад, останній пост на сторінці принца Вільяма (брата Гаррі) і Кейт Міддлтон був опублікований чотири дні тому.

Скріншот: instagram.com/kensingtonroyal

Так само і в офіційних акаунтах Єлизавети II з принцом Філіпом, а також – принца Чарльза і його дружини Камілли.

Єдина реакція від королівської сім'ї – це повідомлення від її представників, яке було розіслано в ЗМІ.

"Її Величність, герцог Единбурзький, принц Вельський і вся сім'я дуже раді і бажають їм усього найкращого", – сказав офіційний представник сімейства, повідомляє Daily Mail.

Напевно рідні привітали пару особисто і вже давно знають про вагітність Меган, хоча публічно вирішили не реагувати на цю новину. У Мережі багато шанувальників пари припустили, що сім'я не стала коментувати вагітність Маркл через сварку, яка сталася між принцом Гаррі та його королівськими родичами після його з Меган переїзду до США.

Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі вперше 2021 року з'явилися на публіці.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Шанувальник несподівано отримав милу листівку Меган Маркл і принца Гаррі. Фото потрапило в Instagram Чому ім'я Меган Маркл зникло зі свідоцтва про народження сина Принц Гаррі захотів зберегти свої титули і звання
принц Гаррі Меган Маркл
Реклама

Новини партнерів

Мясо в сырной панировке: простой и интересный рецепт
Мясо в сырной панировке: простой и интересный рецепт
Катерина Кухар у зеленому купальнику похизувалася струнким тілом
Катерина Кухар у зеленому купальнику похизувалася струнким тілом
"До утра не будем спать": Ани Лорак в Киеве встретилась с кумой
"До утра не будем спать": Ани Лорак в Киеве встретилась с кумой
Гороскоп на 2021 год: время перемен и начало Великой мутации
Гороскоп на 2021 год: время перемен и начало Великой мутации

Популярні статті

Сьогодні, 11:13Фаново

Стрітення Господнє: чого не можна робити в цей день

Сьогодні, 11:08Смачно

Як приготувати гречку в мультиварці: 5 рецептів

Сьогодні, 10:14Events

Стрітення Господнє-2021: яскраві картинки, листівки і красиві привітання у віршах

Вчора, 19:02Модно

Два костюми і хіджаб: ТОП-3 вбрання Олени Зеленської в ОАЕ

Вчора, 16:42Зірково

"Люблю несамовито": Еллерт зізнався оголеній Мішиній в коханні

Вчора, 13:57Фаново

Стрітення Господнє у східних християн-2021: дата, традиції та прикмети

Вчора, 13:32Events

Привітання з 14 лютого: красиві листівки, найкращі побажання у прозі та віршах

Вчора, 08:29Events

Найкращі вітання з днем ангела Валентина: красиві картинки і побажання

Вчора, 07:17Психо

Гороскоп на тиждень 14-20 лютого: всі знаки зодіаку

13 лютогоФаново

Привітання з Днем святого Валентина: короткі вірші та найкращі валентинки

13 лютогоЗірково

Нікіта Добринін і Даша Квіткова дізналися стать своєї дитини: зворушливе відео

13 лютогоEvents

Місія здійсненна: як вибрати подарунок на День святого Валентина і не схибити

13 лютогоПсихо

Сумісність знаків зодіаку в коханні та шлюбі: хто кому підходить

13 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 13 лютого: у Овнів багато роботи, а Тельцям не можна лінуватися

12 лютогоСмачно

Як правильно варити яйця: різні способи

12 лютогоЗірково

Віктор Павлік на корпоративі виконав пісню забороненого в Україні російського виконавця: відео

Новини партнерів

Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
Камалия ответила на упрек Поляковой, что она "здоровая"
Камалия ответила на упрек Поляковой, что она "здоровая"
"Гордость страны": зачем Ани Лорак вернулась в Киев
"Гордость страны": зачем Ани Лорак вернулась в Киев
56-річна Маша Распутіна показала фігуру в купальнику
56-річна Маша Распутіна показала фігуру в купальнику
С обнаженной грудью: Деми Роуз соблазняет поклонников
С обнаженной грудью: Деми Роуз соблазняет поклонников
Григорий Чапкис в реанимации
Григорий Чапкис в реанимации
В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете
В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти