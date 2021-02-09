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Меган Маркл и принц Гарри впервые в 2021 году появились на публике

Сегодня, 11:12

Меган и Гарри появились на онлайн-конференции

Меган Маркл и принц Гарри умеют удивить. Пара решила уcтроить сюрприз и неожиданно для всех присоединилась к виртуальным поэтическим чтениям. А вы, кстати,тоже можете порадовать вторую половинку, скоро 14 февраля, ловите несколько крутых идей.

Сейчас в США проходит Месяц афроамериканской истории. Фото герцога и герцогини Сассекских появились в Instagram. Меган Маркл и принц Гарри подключились к поэтической сессии, которую проводит Get Lit — Words Ignite! Эта организация пропагандирует грамотность среди молодежи и расширяет их возможности с помощью поэзии.

Меган Марк и принц Гарри
Меган Марк и принц Гарри
Фото: instagram.com/meghanmarkle_official/

Жена принца Гарри поделилась некоторыми из своих любимых стихотворений и назвала это "самым эпическим опытом в истории Get Lit!". Члены королевской семьи беседовали со студентами-поэтами в течение 45 минут, послушали их работы и ответили на интересующие вопросы.

Стоит отметить, что это первое появление на публике Меган Маркл и принца Гарри в 2021 году.

Ранее мы рассказывали, что принц Гарри приедет в Лондон без Меган Маркл.

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принц Гарри королевская семья Меган Маркл
Источник: instagram.com/meghanmarkle_official/
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