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Меган Маркл передала открытку и венок в память о принце Филиппе

Сегодня, 20:07

Венок от герцогов Сассекских был оставлен в часовне Святого Георгия в Виндзоре как знак почтения герцогу

По информации The Daily Mail, Меган и Гарри лично выбрали цветы для подношения герцогу Эдинбургскому. Венок, оставленный Гарри в часовне Святого Георга, состоит из национального цветка Греции Acanthus mollis, а также Eryngium, символизирующего связь принца Филиппа с морской пехотой.

Композиция, собранная флористкой Уиллоу Кроссли, которая создавала букеты для свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, а также для крещения их сына Арчи, дополнена колокольчиком – знаком благодарности и вечной любви, розмарином, лавандой и розой.

Вместе с венком Меган передала открытку, которую подписала лично, пишет издание, ссылаясь на источник.

Похороны принца Филиппа
Похороны принца Филиппа
Фото: Getty Images

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Напомним, что Меган Маркл на прилетела в Великобританию на похороны супруга Елизаветы II, состоявшиеся 17 апреля.

Беременная жена принца Гарри осталась дома в Калифорнии, чтобы не спровоцировать скандал в этот трагический для королевской семьи и всей Великобритании день.

Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Getty Images

Ранее мы подробно рассказывали как прошла церемония прощания с принцем Филиппом.

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