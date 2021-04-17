Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Принца Филиппа похоронили в Виндзоре: фото

Сегодня, 18:31

Супруга королевы Елизаветы II похоронили в часовне Святого Георгия в Виндзоре. На траурной церемонии присутствовал узкий круг родных – всего 30 членов королевской семьи

В Виндзоре завершились похороны принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II. На траурной церемонии присутствовали 30 членов королевской семьи.

Траурная процессия началась в 14:40 по местному времени (в 16:40 по киевскому). Гроб с телом принца Филиппа поместили на Land Rover во дворе Виндзорского замка. Шествие продолжалась от замка и до часовни Святого Георгия, где проходила панихида.

Возле гроба герцога Эдинбургского шли его сыновья и дочь – принцы Чарльз, Эндрю, Эдвард и принцесса Анна, его внуки – принцы Уильям и Гарри, а также Питер Филиппс, сын принцессы Анны.

Похороны принца Филиппа
Похороны принца Филиппа
Фото: Getty Images

В часовне Святого Георгия собрались члены королевской семьи, декан Виндзора произносил речь, пел церковный хор. Панихида длилась 50 минут.

Королева Елизавета II
Королева Елизавета II
Фото: Getty Images

По окончании церемонии все члены королевской семьи покинули часовню. Гроб с телом принца Филиппа был перемещен в семейный склеп.

Ранее мы рассказывали, кто из членов королевской семьи был на похоронах герцога Эдинбургского.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Кейт Миддлтон прибыла на похороны принца Филиппа в колье Елизаветы II Елизавета II поделилась личной фотографией с принцем Филиппом. Трогательно до слез! Гарри и Уильям пойдут порознь, а гроб повезут на специальном авто: как пройдут похороны принца Филиппа
Елизавета II принц Гарри принц Уильям принц Филипп принц Чарльз королевская семья
Реклама

Новости партнеров

Рецепт торта-пирога Вулкан от Лизы Глинской
Рецепт торта-пирога Вулкан от Лизы Глинской
Камалия поставила на место Полякову
Камалия поставила на место Полякову
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Названа любимая «еда» коронавируса
Названа любимая «еда» коронавируса

Популярные статьи

Сегодня, 06:55Психо

Гороскоп на сегодня 17 апреля для всех знаков зодиака: Водолеи, у вас день для интимных экспериментов!

Вчера, 17:20Звездно

Сумская вспомнила, как на съемках Роксоланы просила Хостикоева прикрыть грудь руками: Боялась обнажиться

Вчера, 17:04Вкусно

Как приготовить самый прозрачный холодец на Пасху – 6 лайфхаков

Вчера, 15:50Звездно

Филипп Киркоров проигнорил 72-летие Аллы Пугачевой. Примадонна осталась без поздравлений экс-супруга

Вчера, 10:34Вкусно

Как покрасить яйца на Пасху в ярко-желтый цвет

Вчера, 09:00Актуально

Сияй: как просто и быстро сделать волосы блестящими в домашних условиях

Вчера, 05:40Психо

Гороскоп на сегодня 16 апреля для всех знаков зодиака: Львы, это ваш день!

15 апреляNo Stress

Гайд по виски: как правильно выбирать, дегустировать и употреблять

15 апреляВкусно

5 оригинальных салатов на Пасху – для тех, кто не боится испортить фигуру

15 апреляФаново

Что святить на Пасху: список разрешенных продуктов

15 апреляЗвездно

Любимые мужчины Аллы Пугачевой: самые громкие романы Примадонны

15 апреляВкусно

10 блюд из куриного филе – это быстро и недорого

15 апреляЗвездно

Такую, как ты, не найдешь на Земле: дети Пугачевой трогательно поздравили маму с днем рождения

15 апреляВкусно

Панеттоне: как испечь итальянский пасхальный кулич

15 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 15 апреля для всех знаков зодиака: Водолей, будете на коне!

14 апреляВкусно

Как вырастить сладкие помидоры: интересный лайфхак

Новости партнеров

Девушка Дзаньоло – модель, ради которой футболист бросил невесту
Девушка Дзаньоло – модель, ради которой футболист бросил невесту
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Пять знаков зодиака, которые обречены на одиночество
Пять знаков зодиака, которые обречены на одиночество
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Вот откуда берутся новые штаммы «короны»
Вот откуда берутся новые штаммы «короны»
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Что-то новенькое: Волочкова нашла куда сесть на шпагат
Что-то новенькое: Волочкова нашла куда сесть на шпагат
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять