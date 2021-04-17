Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Кейт Миддлтон прибыла на похороны принца Филиппа в колье Елизаветы II

Сегодня, 16:52

Для траурной церемонии супруга принца Уильяма надела черное пальто и шляпку с вуалью

Сегодня в Виндзоре хоронят принца Филиппа, который скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон прибыла в замок проститься с дедом своего супруга принца Уильяма.

На сайте Life Сегодня мы ведем текстовую трансляцию похорон принца Филиппа.

Пара приехала к началу панихиды и до того, как гроб с герцогом Эдинбургским вынесли из Виндзорского замка.

Кейт появилась во всем черном. Она также надела черную шляпку с сетчатой вуалью, защитную маску и жемчужное ожерелье из коллекции Елизаветы II. Это украшение ранее носила и принцесса Диана.

Читайте также:
Кейт Миддлтон приняла сторону разозлившегося принца Уильяма после интервью Меган и Гарри

Кейт и Уильям – двое из 30 гостей, присутствующих сегодня на похоронах в часовне Святого Георгия. Список гостей был сокращен из-за продолжающейся пандемии COVID-19.

Среди участников также королева Елизавета II, принц Гарри и другие члены семьи.

Меган Маркл врачи не разрешили лететь из Калифорнии в Великобританию, потому что в настоящее время она находится на поздних сроках беременности.

Ранее также сообщалось, почему на самом деле Меган Маркл не приехала на похороны принца Филиппа.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Елизавета II поделилась личной фотографией с принцем Филиппом. Трогательно до слез! Принц Чарльз и герцогиня Камилла впервые вышли в свет после смерти принца Филиппа (фото) Принц Филипп и правнуки: королевский дворец обнародовал редкие архивные фото
Кейт Миддлтон принц Филипп королевская семья
Реклама

Новости партнеров

Украинке "перекрыли" въезд в США на конкурс "Мисс Вселенная"
Украинке "перекрыли" въезд в США на конкурс "Мисс Вселенная"
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Три способа приготовления картофеля в духовке от Литвиновой
Три способа приготовления картофеля в духовке от Литвиновой
Они сводят с ума мужчин: 6 роковых женщин по знаку Зодиака
Они сводят с ума мужчин: 6 роковых женщин по знаку Зодиака

Популярные статьи

Сегодня, 06:55Психо

Гороскоп на сегодня 17 апреля для всех знаков зодиака: Водолеи, у вас день для интимных экспериментов!

Вчера, 17:20Звездно

Сумская вспомнила, как на съемках Роксоланы просила Хостикоева прикрыть грудь руками: Боялась обнажиться

Вчера, 17:04Вкусно

Как приготовить самый прозрачный холодец на Пасху – 6 лайфхаков

Вчера, 10:34Вкусно

Как покрасить яйца на Пасху в ярко-желтый цвет

Вчера, 09:00Актуально

Сияй: как просто и быстро сделать волосы блестящими в домашних условиях

Вчера, 05:40Психо

Гороскоп на сегодня 16 апреля для всех знаков зодиака: Львы, это ваш день!

15 апреляNo Stress

Гайд по виски: как правильно выбирать, дегустировать и употреблять

15 апреляВкусно

5 оригинальных салатов на Пасху – для тех, кто не боится испортить фигуру

15 апреляФаново

Что святить на Пасху: список разрешенных продуктов

15 апреляЗвездно

Любимые мужчины Аллы Пугачевой: самые громкие романы Примадонны

15 апреляВкусно

10 блюд из куриного филе – это быстро и недорого

15 апреляЗвездно

Такую, как ты, не найдешь на Земле: дети Пугачевой трогательно поздравили маму с днем рождения

15 апреляВкусно

Панеттоне: как испечь итальянский пасхальный кулич

15 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 15 апреля для всех знаков зодиака: Водолей, будете на коне!

14 апреляВкусно

Как вырастить сладкие помидоры: интересный лайфхак

14 апреляВкусно

Как приготовить запеченную творожную пасху: 3 вкусных рецепта

Новости партнеров

Это то, что нужно успеть сделать на вашей даче в апреле
Это то, что нужно успеть сделать на вашей даче в апреле
Рецепт торта-пирога Вулкан от Лизы Глинской
Рецепт торта-пирога Вулкан от Лизы Глинской
Весенние деликатесы. Три рецепта из молодой зелени
Весенние деликатесы. Три рецепта из молодой зелени
Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает
Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять