Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Смиренно и без слез: королева Елизавета II проводила своего супруга в последний путь

Сегодня, 18:41

Ее Величество простилась с супругом принцем Филиппом, которого сегодня похоронили в королевской усыпальнице на территории Виндзорского замка

Елизавета II следовала за гробом мужа в авто одна, пока остальные члены королевской семьи пешком сопровождали катафалк до часовни Святого Георгия. Траурная церемония проходила с ограничениями из-за COVID-19 – присутствующих было всего 30 человек, все они носили маски.

Ее Величество проводила верного супруга, который 73 года был рядом с ней, в последний путь. Вероятно, это стало одним из самых тяжелых испытаний для нее.

Королева Елизавета II
Королева Елизавета II
Фото: Getty Images

Королева Елизавета II
Королева Елизавета II
Фото: Reuters

Читайте также:
Кто из королевской семьи пришел на похороны принца Филиппа: фото
Королева Елизавета II
Королева Елизавета II
Фото: Getty Images

На похороны Елизавета II надела черное пальто, которое украсила брошью Ричмонд с жемчугом и бриллиантами. Ее изготовили в 1893 году для бабушки Елизаветы Марии Текской.

В часовне во время панихиды королева сидела одна. Другие члены семьи заняли свои места согласно коронавирусным ограничениям – на расстоянии друг от друга.

Принца Филиппа похоронили в усыпальнице, где также покоятся отец Елизаветы II – король Георг VI, королева-мать Елизавета и сестра принцесса Маргарет.

Ранее мы подробно рассказали, как прошла церемония прощания с принцем Филиппом: главные моменты.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Принца Филиппа похоронили в Виндзоре: фото Кейт Миддлтон прибыла на похороны принца Филиппа в колье Елизаветы II Как прошла церемония прощания с принцем Филиппом: главные моменты
похороны принц Филипп королевская семья королева Елизавета II
Реклама

Новости партнеров

Рецепт торта-пирога Вулкан от Лизы Глинской
Рецепт торта-пирога Вулкан от Лизы Глинской
Камалия поставила на место Полякову
Камалия поставила на место Полякову
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Названа любимая «еда» коронавируса
Названа любимая «еда» коронавируса

Популярные статьи

Сегодня, 06:55Психо

Гороскоп на сегодня 17 апреля для всех знаков зодиака: Водолеи, у вас день для интимных экспериментов!

Вчера, 17:20Звездно

Сумская вспомнила, как на съемках Роксоланы просила Хостикоева прикрыть грудь руками: Боялась обнажиться

Вчера, 17:04Вкусно

Как приготовить самый прозрачный холодец на Пасху – 6 лайфхаков

Вчера, 15:50Звездно

Филипп Киркоров проигнорил 72-летие Аллы Пугачевой. Примадонна осталась без поздравлений экс-супруга

Вчера, 10:34Вкусно

Как покрасить яйца на Пасху в ярко-желтый цвет

Вчера, 09:00Актуально

Сияй: как просто и быстро сделать волосы блестящими в домашних условиях

Вчера, 05:40Психо

Гороскоп на сегодня 16 апреля для всех знаков зодиака: Львы, это ваш день!

15 апреляNo Stress

Гайд по виски: как правильно выбирать, дегустировать и употреблять

15 апреляВкусно

5 оригинальных салатов на Пасху – для тех, кто не боится испортить фигуру

15 апреляФаново

Что святить на Пасху: список разрешенных продуктов

15 апреляЗвездно

Любимые мужчины Аллы Пугачевой: самые громкие романы Примадонны

15 апреляВкусно

10 блюд из куриного филе – это быстро и недорого

15 апреляЗвездно

Такую, как ты, не найдешь на Земле: дети Пугачевой трогательно поздравили маму с днем рождения

15 апреляВкусно

Панеттоне: как испечь итальянский пасхальный кулич

15 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 15 апреля для всех знаков зодиака: Водолей, будете на коне!

14 апреляВкусно

Как вырастить сладкие помидоры: интересный лайфхак

Новости партнеров

Девушка Дзаньоло – модель, ради которой футболист бросил невесту
Девушка Дзаньоло – модель, ради которой футболист бросил невесту
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Пять знаков зодиака, которые обречены на одиночество
Пять знаков зодиака, которые обречены на одиночество
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Какие каши вызывают боль в суставах и вздутие
Вот откуда берутся новые штаммы «короны»
Вот откуда берутся новые штаммы «короны»
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Что-то новенькое: Волочкова нашла куда сесть на шпагат
Что-то новенькое: Волочкова нашла куда сесть на шпагат
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять