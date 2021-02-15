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Что скрывает новое фото принца Гарри с беременной Меган Маркл: язык тела и тайные символы

Сегодня, 17:22

Узнайте, что означают задний план на фото, позы пары и стиль их одежды

Принц Гарри и Меган Маркл во второй раз станут родителями. Об этом пара сообщила в самый романтичный день в году – 14 февраля, что очень символично. Именно в День святого Валентина, 37 лет назад, принцесса Диана объявила о своей второй беременности – принцем Гарри.

Вместе с новостью о беременности Меган в Сети была опубликована трогательная черно-белая фотография, на которой Маркл лежит на коленях у супруга. Оказалось, что на этом снимке есть множество скрытых символов, на которые с первого раза не обращаешь внимания, сообщает Daily Mail.

Давайте разберемся, что же скрыто на снимке Меган Маркл и принца Гарри?

Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
Фото: instagram.com/misanharriman

Древо жизни

Интересный факт: фото было сделано дистанционно, на iPad, фотографом Мисаном Гарриманом (другом Меган), который находился в тот момент в Лондоне.

В качестве локации выбрали сад, который находится на территории дома Меган и Гарри в Калифронии. На заднем плане можно увидеть большое дерево.

По словам фотографа, это дерево на фото, будто библейское древо жизни, растущее посреди Эдемского сада. Древо, как говорит Мисан, символизирует "плодородие, жизнь и движение вперед".

Скриншот: кадр из видео

Также дерево может символизировать и саму семью Гарри, которая уже "пустила корни" в Калифорнии, а не Британии.

При чем тут "Ноттинг-Хилл"?

В известном британском фильме "Ноттинг-Хилл", где сыграли Хью Грант и Джулия Робертс, в самом конце была похожая сцена, где Робертс лежала на руках у Хью, будучи беременной.

В Сети стали активно сравнивать фото Меган и Гарри с кадром из знаменитой киноленты.

Интересно, что главные герои фильма полюбили друг друга, но изначально они жили в "разных мирах": Джулия играла кинозвезду, а Хью – обычного парня, владеющим книжным магазином.

Скриншот: кадр из видео

Язык тела

Льняная рубашка и джинсы – на снимке Гарри одет в удобную одежду свободного кроя, что резко контрастирует с одеждой на официальных фото королевской семьи.

Кроме этого, на Гарри нет обуви. Эксперт по языку тела Джуди Джеймс объяснила, что отсутствие обуви у принца означает его "свободу и отдаленность от всех королевских протоколов".

"Голые ступни Гарри – это символ его желания обрести свободу от всех королевских обязательств, поступать так, как он хочет и просто радоваться жизни", – говорит Джуди.

Принц Гарри и принц Уильям
Принц Гарри и принц Уильям
Фото: instagram.com/sussexroyal

Эксперт также добавила, что Меган, лежащая на спине с заметно округлившимся животом демонстрирует "преданность и доверие", а поза Гарри отражает его образ защитника.

"То, как Гарри смотрит ей в глаза, нежно обнимая за голову, демонстрирует роль защитника, заботливого мужа и отца двоих маленьких детей", – говорит Джуди Джеймс.

По словам Джуди, особого внимания заслуживает тот факт, что Гарри и Меган не смотрят в камеру, как это принято на всех официальных фото британской королевской семьи.

"В отличие от королевской традиции, где члены семьи должны смотреть в камеру, будто создавая невидимую связь со всеми, Меган и Гарри улыбаются и смотрят друг на друга. Они счастливыми в моменте, только вдвоем", – объясняет эксперт.

Королевская семья
Королевская семья
Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Почему фото черно-белое?

Почти все значимые события из жизни Меган и Гарри сопровождаются черно-белыми фото. Эта традиция герцогов Сассекских закрепилась еще со времен их свадьбы. По мнению экспертов, таким образом пара подчеркивает важность событий из их жизни.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Matt Sayles

В архиве Меган и Гарри уже есть несколько черно-белых фото после новости об их помолвки, свадьбы и после рождения их сына Арчи.

Меган Маркл, Арчи Харрисон и принц Гарри
Меган Маркл, Арчи Харрисон и принц Гарри
Фото: instagram.com/theroyalfamily

Напомним, что в июле прошлого года у Меган Маркл случился выкидыш.

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