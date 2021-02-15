По примеру Дианы: почему Меган Маркл объявила о второй беременности в День святого Валентина

Принц Гарри и Меган Маркл сообщили, что станут родителями во второй раз

Принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка. Они сообщили об этом 14 февраля, в День святого Валентина, так же, как это когда-то сделала принцесса Диана.

О том, что Диана Спенсер беременна принцем Гарри мир узнал 14 февраля 1984 года. Беременность Дианы была обнародована в заявлении Букингемского дворца, в котором говорилось, что королева Елизавета и принц Филипп были "в восторге" от этой новости. На тот момент Диане было 22 года.

Фото: princessdianabookboutique.wordpress.com

39-летняя Меган и 36-летний Гарри объявили о беременности в минувшее воскресенье. Их друг и фотограф Мисан Харриман опубликовал в своем Instagram-профиле черно-белое фото, на котором Меган и Гарри позируют на природе.

Меган Маркл и принц Гарри ждут второго ребенка

Фото: instagram.com/misanharriman

"Мы можем подтвердить, что Арчи будет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассекские очень рады, что ждут своего второго ребенка", – передает People слова представителя пары.

Напомним, что в июле прошлого года у Меган Маркл случился выкидыш. "Потерять ребенка – значит нести почти невыносимое горе, которое переживают многие, но о котором мало кто говорит", – написала она 25 ноября в откровенно откровенном эссе для New York Times.

Ранее мы сравнивали, как Меган Маркл и принц Гарри выглядели в детстве.

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