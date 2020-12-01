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Меган Фокс помогает новому бойфренду справиться с наркозависимостью

Сегодня, 15:46

Парень актрисы только начал лечение

Парень Меган Фокс, ради которого она развелась с мужем, репер Колсон Бейкер он же Machine Gun Kelly, признался в наркотической зависимости. В разговоре с изданием Interview певец рассказал, что делает "первые шаги", чтобы перестать принимать наркотики. Но перемен не стоит сразу ждать.

"Сейчас я предпочитаю счастье и преданность искусству, а не преданность порокам, которые, как я считал, создали искусство. Я делаю шаги", – рассказал Колсон Бейкер.

Рэпер признался, что только начал лечение и ему очень трудно. Но справиться с этим всем ему помогает Меган Фокс и близкий друг Трэвис Баркер.

Меган Фокс и Колсон Бейкер
Меган Фокс и Колсон Бейкер
Фото: instagram.com/machinegunkelly

"Это действительно помогает, когда есть человек, который сидит рядом с тобой в самые темные ночи, когда ты покрываешься потом и не можешь понять, почему так сильно погружаешься в свои собственные мысли, и отвлекает тебя, предлагая посмотреть, что может быть в перспективе", – рассказал репер Колсон Бейкер.

Парень Меган Фокс верит, что он сможет победить наркозависимость и это изменит его жизнь только в лучшую сторону.

Ранее мы рассказывали, как бывший муж Меган Фокс узнал об измене.

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