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Бывший муж скандальной Меган Фокс о новой девушке: "Она заботливая и страстная"

Сегодня, 16:10

Мужчина закрутил роман с танцовщицей

Бывший супруг американской актрисы Меган Фокс, актер Брайан Остин Грин, впервые прокомментировал свой новый роман с танцовщицей Шарной Берджесс.

Недавно парочку заметили на отдыхе на Гавайских островах. По словам актера, их с Шарной познакомил общий менеджер. Брайан признался, что неравнодушен к девушке, но они пока не спешат навешивать ярлыки на свои отношения.

"Все идет очень хорошо. Пока рано что-то говорить, поэтому мы не навешиваем на наши отношения какие-либо ярлыки. Она потрясающая женщина. Очень ответственная, милая, заботливая и страстная, с ней весело. Сейчас я очень счастлив", – рассказал Брайан в интервью Access Daily.

Напомним, Грин ранее был женат на актрисе Меган Фокс, шумный развод с которой до сих пор обсуждают в Сети. Меган закрутила роман с молодым рэпером Колсоном Бейкером, а Брайан тем временем обвинял ее в безответственном отношении к их троим сыновьям, которые сейчас редко видят маму.

Меган Фокс и Колсон Бэйкер
Меган Фокс и Колсон Бэйкер
Фото: Getty Images

Напомним, новый парень Меган Фокс впервые показал их совместное фото.

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