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Знакомьтесь, семь внуков президента США Джо Байдена — что о них известно

Сегодня, 14:10

Рассказываем, кто такие внуки Джо Байдена

Вчера состоялась долгожданная инаугурация Джо Байдена, которую уже успели назвать самым модным мероприятием года.

Теперь, когда избранный президент США стал главой Белого дома, его крепкие отношения с его большой семьей важны как никогда ранее. Еще во время предвыборной кампании в центре внимания оказалась трогательная история семьи Байдена – потеря двоих детей и первой жены, а также многолетняя любовь с его женой Джилл.

Внуки Джо Байдена
Внуки Джо Байдена
Фото: instagram.com/naomibiden

Поэтому не удивительно, что все взоры прикованы к наследникам Джо Байдена – двум детям – Эшли и Хантеру, и семерым внукам. Самому младшему из внуков Байдена – всего семь месяцев, а старшей внучке – 27 лет. Итак, что же о них известно на данный момент?

Наоми Байден

Наоми Байден
Наоми Байден
Фото: instagram.com/naomibiden

Наоми Байден – старшая дочь младшего сына Джо Байдена, Хантера. Ее назвали в честь младшей дочери Байдена, которая погибла в автокатастрофе вместе с его первой женой. Когда Джо Байден был вице-президентом, Наоми сопровождала его во время международных визитов, ездила с ним в Китай и Новую Зеландию. 27-летняя Наоми – единственная из внуков президента США, кто активно ведет соцсети, поэтому благодаря ее Instagram можно увидеть и других подрастающих Байденов.

Наоми встречается со студентом юридического факультета, Питером Нилом. Сама же Наоми выпустилась в мае прошлого года.

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Натали Байден

Наоми Байден (слева) и Натали Байден (справа)
Наоми Байден (слева) и Натали Байден (справа)
Фото: instagram.com/naomibiden

Натали Байден – дочь старшего сын Джо Бо Байдена, оторый скончался от рака мозга в 2015 году. Натали более замкнутая, чем ее сестра Наоми, и ведет закрытый Instagram-аккаунт.

Натали можно было увидеть во время прямого эфира дочки Синди Кроуфорд, Кайи Гербер. Она собрала Наоми и Натали Байден, чтобы они все вместе ответили на вопросы молодого поколения о выборах.

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Финнеган Байден

Финнеган Байден – слева, Джо Байден, Наоми Байден – справа
Финнеган Байден – слева, Джо Байден, Наоми Байден – справа
Фото: instagram.com/naomibiden

Как вы уже поняли, внуки Байдена не просто так получили свои имена. Вот и Финнеган, которая родилась в 2000-м году, назвали в честь матери Джо Байдена. А папа Финнеган – Хантер. В свое время Финнеган тоже путешествовала с Джо по миру, когда тот был вице-президентом. Сейчас Финнеган учится в Университете Пенсильвании.

Мэйси Байден

Скриншот Twitter

Младшая из дочерей Хантера Байдена, 20-летняя Мэйси тоже сопровождала своего дедушку во время международных визитов. Мэйси окончила школу в 2019-м и еще со школьной семьи дружит с дочкой Барака Обамы, Сашей.

По словам Мэйси, Джо Байден всегда ставил в приоритет важные события в ее жизни.

"Он приходил, например, на все мои футбольные матчи, игры по лакроссу, баскетболу. И это всегда было забавно, потому что я думала: "Кажется, я видела тебя по телевизору около 30 минут назад, как ты только что оказался здесь? И он отвечал: "Не переживай, я знал, что сегодня твоя большая игра", – рассказала Мэйси в Good Morning America.

Мэйси также начала вести TikTok, где в основном публикует комичные видео, скетчи и рецепты напитков.

@scoobeydoobey

Short film. Directed produced and written by Maisy

Pop Smoke candy shop – EZD

Роберт Байден II

Скриншот из Twitter (Роберт Хантер с сестрами)

14-летний Роберт Хантер – младший ребенок погибшего сына Джо, Бо Байдена. Роберта назвали в честь его дяди Хантера.

У Джо Байдена есть еще двое внуков. В 2018 году сын Джо, Хантер Байден стал отцом ребенка молодой Ланден Алексис Робертс, которая, предположительно, работала стриптизершей. В 2020 году было подтверждено отцовство Хантера.

А в 2019 году Хантер женился на режиссере Мелиссе Коэн и в начале пандемии в прошлом году, в марте, у них родился сын.

Ранее мы рассказали, какой наряд для инаугурации выбрала Джилл Байден.

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