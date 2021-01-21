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Шикарный наряд и фейерверки: выступление Кэти Перри на концерте в честь инаугурации Байдена (видео)

Сегодня, 10:47

Пэрри облачилась в накидку, корсет и юбку от американского модельера Тома Брауна

В среду, 20 января, прошла инаугурация президента США Джо Байдена, на которой Леди Гага исполнила гимн Соединенных Штатов. Также на торжественном мероприятии спела Дженнифер Лопес.

После официальной части вечером американские знаменитости выступили на специальном концерте Celebrating America, посвященном инаугурации.

Одним из самых ярких выступлений стал номер Кэти Перри. Поп-дива исполнила песню из собственного репертуара – Firework (с англ. – "Фейерверк"). Кэти выступила рядом с Капитолием в Вашингтоне, в то время как позади нее символично запустили фейерверки.

KATY PERRY (@katyperry)

Образ Перри был безупречен: белая накидка, корсет и юбка были украшены пуговицами красного и синего цветов – главных на флаге США. Наряд создал для Перри американский модельер Том Браун. Образ певицы дополнили длинные белые перчатки.

Кэти Перри
Кэти Перри
Фото: instagram.com/katyperry

Напомним, Дженнифер Лопес спела на инаугурации президента США.

Все подробности в спецтеме Инаугурация Джо Байдена

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инаугурация наряд Кэти Перри Джо Байден
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