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MARUV получила в подарок автомобиль и мотоцикл от мужа на свой юбилей – фото

Сегодня, 15:23

Артистке исполнилось 30 лет

Певица MARUV, которой вчера исполнилось 30 лет, рассказала, как прошел ее день рождения. Как оказалось, супруг артистки, Александр Корсун, организовал ей вечеринку-сюрприз, стилизованную под фильм о волшебнике Гарри Поттере, а также подарил ей мотоцикл и автомобиль Mini Cooper.

Свои подарки MARUV уже успела продемонстрировать в Instastories.

"Приехали почти все мои близкие из разных уголков Украины, вчера была офигенная вечеринка и классный подарок. А еще у меня самый классный в мире муж – организовал вечеринку и подарил машину! Теперь буду учиться ездить, и еще – мотоцикл", – поделилась певица.

Скриншот: Instagram MARUV

Артистка призналась, что она очень сильно хотела мотоцикл и теперь ждет, когда наступит лето, чтобы покататься.

"Летом ловите меня на дорогах. Но я аккуратный и ответственный водитель", – говорит MARUV.

Напомним, недавно MARUV в компании Киркорова и Ани Лорак повеселилась в Москве.

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