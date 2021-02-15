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Евровидение, ссора с консульством и музпремии в России: самые громкие скандалы с именинницей MARUV

Сегодня, 14:46

MARUV – одна из самых эпатажных певиц современности

Сегодня, 15 февраля, певице MARUV, которая засветилась в компании Филиппа Киркорова в России, исполняется 29 лет. Эпатажные образы, хит за хитом и скандальные выходки сделали артистку очень популярной не только в Украине, но и за рубежом.

В день рождения MARUV предлагаем вспомнить самые громкие скандалы с ее участием.

Евровидение

Наиболее популярной Анна Корсун (настоящее имя певицы MARUV) стала после участия в Национальном отборе на "Евровидение" в 2019 году. Тогда MARUV победила и должна была представлять Украину на международном песенном конкурсе. Однако артистка отказалась от участия.

Причиной стал договор НОТУ (Национальная общественная телерадиокомпания Украины) – его подписывают все артисты, которые едут на конкурс. Некоторые пункты документа MARUV назвала "кабальными". К примеру, певица отказалась передавать НОТУ авторские права на конкурсную песню.

MARUV
MARUV
Фото: instagram.com/maruvofficial

Стоит отметить, что договор является стандартным для всех представителей Украины на Евровидении. Аналогичный документ в свое время подписали Джамала, O.TORVALD и MELOVIN.

Однако в 2019 году в договоре появилось два новых пункта: в случае невыполнения обязательств артист должен оплатить штраф – 2 миллиона гривен; представитель Украины должен отказаться от гастролей в РФ. И если от выступлений в России MARUV была готова отказаться, то огромная сумма штрафа смутила певицу. К тому же артистка сообщила, что хочет "дарить свое творчество без цензуры".

В итоге, в 2019 году Украина не принимала участие в "Евровидении", а MARUV стала активно гастролировать по Российской Федерации.

Награда в России

Огромная волна возмущений накрыла MARUV после того, как спустя месяц после участия в Нацотборе она победила в номинации "Прорыв года" российской премии ZD AWARDS-2018. И хоть тогда артистка за наградой не поехала, она все равно пообещала своим поклонникам в России, что скоро туда приедет. Так оно и случилось. С того времени MARUV часто ездит в РФ, принимает участие в российских шоу и дает там концерты.

Певица MARUV
Певица MARUV
Фото: instagram.com/maruvofficial

Премия MTV

Уже в ноябре 2019 года на премии MTV Europe Music MARUV была признана "лучшей российской певицей". Это очень смутило ее украинских поклонников. Однако директор артистки поспешил объяснить ситуацию:

"Мы были представлены на премии европейской награды MTV от "MTV Россия", и номинация звучала — "Лучший артист" по версии телеканала "MTV Россия". Никакого отношения к премии российской это не имеет и не имеет отношение к лучшей артистке из России", – рассказал Кирилл Фельдман.

MARUV на красной дорожке в Испании
MARUV на красной дорожке в Испании
Фото: Getty Images

"Певица года" по версии российского глянца

В том же месяце MARUV признали "Певицей года" по версии российского глянцевого журнала Glamour Russia и это тоже вызвало волну негодования со стороны украинцев.

Примечательно, что обладательницей главной награды стала одесситка Регина Тодоренко, получив звание "Женщина года".

MARUV стала "Певицей года" по версии Glamour Russia
MARUV стала "Певицей года" по версии Glamour Russia
Фото: instagram.com/glamour_russia

Скандал с консульством Украины

В марте 2020 года MARUV гневно высказалась об Украине, находясь в России. По словам артистки, она обратилась в украинское консульство, чтобы получить информацию, как добраться домой в условиях карантина. Однако в ответ певице нахамили и не предоставили никаких данных, лишь уточнив: "Тот, кто хотел выехать, уже выехал".

Сотрудников посольства она назвала "конченными" и "невежественными". MARUV тогда утверждала, что не могла раньше выехать из России по объективным причинам. А вот сотрудники украинского консульства должны были помочь ей добраться домой, вместо того чтобы предвзято относиться к гражданам Украины, которые находятся в РФ.

Певица MARUV
Певица MARUV
Фото: Getty Images

Позже артистка извинилась и обратилась ко всем, кто негодует по поводу ее выступлений в РФ.

"В какую страну и куда ехать на заработки – это личное дело каждого, потому что каждый ищет свое место под солнцем, и это место может быть где угодно! За это нельзя осуждать – это нормально!" – высказалась певица.

В конце своей публикации MARUV заявила, что была неправа в отношении посольства и не справилась с гневными эмоциями, но признает свою ошибку.

Судья на российском шоу

В течение следующего года никого уже было не удивить тем, что MARUV продолжила давать концерты в России, выступать на телепремиях и частных мероприятиях, а также получать награды в РФ.

Скриншот: соцсети

Однако недавняя новость о том, что MARUV стала судьей на российском шоу на телеканале НТВ снова вызвала скандал в Сети. Хотя были и те, кто встал на защиту артистки, написав, что она в праве решать, где ей сниматься и выступать.

"Сниматься на российском государственном телеканале, где каждый день Украину обливают грязью, — это не очень, я считаю", "Жаль, что она выбрала развиваться в России, а не в Украине", "По-моему, человек вправе сам выбирать, где ему комфортней, а не зацикливаться, как большинство, на одном", — писали тогда в соцсетях.

Напомним, MARUV и другие звезды рассказали, как родители застали их за курением в детстве.

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