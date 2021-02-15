Евровидение, ссора с консульством и музпремии в России: самые громкие скандалы с именинницей MARUV

MARUV – одна из самых эпатажных певиц современности

Сегодня, 15 февраля, певице MARUV, которая засветилась в компании Филиппа Киркорова в России, исполняется 29 лет. Эпатажные образы, хит за хитом и скандальные выходки сделали артистку очень популярной не только в Украине, но и за рубежом.

В день рождения MARUV предлагаем вспомнить самые громкие скандалы с ее участием.

Евровидение

Наиболее популярной Анна Корсун (настоящее имя певицы MARUV) стала после участия в Национальном отборе на "Евровидение" в 2019 году. Тогда MARUV победила и должна была представлять Украину на международном песенном конкурсе. Однако артистка отказалась от участия.

Причиной стал договор НОТУ (Национальная общественная телерадиокомпания Украины) – его подписывают все артисты, которые едут на конкурс. Некоторые пункты документа MARUV назвала "кабальными". К примеру, певица отказалась передавать НОТУ авторские права на конкурсную песню.

MARUV Фото: instagram.com/maruvofficial

Стоит отметить, что договор является стандартным для всех представителей Украины на Евровидении. Аналогичный документ в свое время подписали Джамала, O.TORVALD и MELOVIN.

Однако в 2019 году в договоре появилось два новых пункта: в случае невыполнения обязательств артист должен оплатить штраф – 2 миллиона гривен; представитель Украины должен отказаться от гастролей в РФ. И если от выступлений в России MARUV была готова отказаться, то огромная сумма штрафа смутила певицу. К тому же артистка сообщила, что хочет "дарить свое творчество без цензуры".

В итоге, в 2019 году Украина не принимала участие в "Евровидении", а MARUV стала активно гастролировать по Российской Федерации.

Награда в России

Огромная волна возмущений накрыла MARUV после того, как спустя месяц после участия в Нацотборе она победила в номинации "Прорыв года" российской премии ZD AWARDS-2018. И хоть тогда артистка за наградой не поехала, она все равно пообещала своим поклонникам в России, что скоро туда приедет. Так оно и случилось. С того времени MARUV часто ездит в РФ, принимает участие в российских шоу и дает там концерты.

Певица MARUV Фото: instagram.com/maruvofficial

Премия MTV

Уже в ноябре 2019 года на премии MTV Europe Music MARUV была признана "лучшей российской певицей". Это очень смутило ее украинских поклонников. Однако директор артистки поспешил объяснить ситуацию:

"Мы были представлены на премии европейской награды MTV от "MTV Россия", и номинация звучала — "Лучший артист" по версии телеканала "MTV Россия". Никакого отношения к премии российской это не имеет и не имеет отношение к лучшей артистке из России", – рассказал Кирилл Фельдман.

MARUV на красной дорожке в Испании Фото: Getty Images

"Певица года" по версии российского глянца

В том же месяце MARUV признали "Певицей года" по версии российского глянцевого журнала Glamour Russia и это тоже вызвало волну негодования со стороны украинцев.

Примечательно, что обладательницей главной награды стала одесситка Регина Тодоренко, получив звание "Женщина года".

MARUV стала "Певицей года" по версии Glamour Russia Фото: instagram.com/glamour_russia

Скандал с консульством Украины

В марте 2020 года MARUV гневно высказалась об Украине, находясь в России. По словам артистки, она обратилась в украинское консульство, чтобы получить информацию, как добраться домой в условиях карантина. Однако в ответ певице нахамили и не предоставили никаких данных, лишь уточнив: "Тот, кто хотел выехать, уже выехал".

Сотрудников посольства она назвала "конченными" и "невежественными". MARUV тогда утверждала, что не могла раньше выехать из России по объективным причинам. А вот сотрудники украинского консульства должны были помочь ей добраться домой, вместо того чтобы предвзято относиться к гражданам Украины, которые находятся в РФ.

Певица MARUV Фото: Getty Images

Позже артистка извинилась и обратилась ко всем, кто негодует по поводу ее выступлений в РФ.

"В какую страну и куда ехать на заработки – это личное дело каждого, потому что каждый ищет свое место под солнцем, и это место может быть где угодно! За это нельзя осуждать – это нормально!" – высказалась певица.

В конце своей публикации MARUV заявила, что была неправа в отношении посольства и не справилась с гневными эмоциями, но признает свою ошибку.

Судья на российском шоу

В течение следующего года никого уже было не удивить тем, что MARUV продолжила давать концерты в России, выступать на телепремиях и частных мероприятиях, а также получать награды в РФ.

Скриншот: соцсети

Однако недавняя новость о том, что MARUV стала судьей на российском шоу на телеканале НТВ снова вызвала скандал в Сети. Хотя были и те, кто встал на защиту артистки, написав, что она в праве решать, где ей сниматься и выступать.

"Сниматься на российском государственном телеканале, где каждый день Украину обливают грязью, — это не очень, я считаю", "Жаль, что она выбрала развиваться в России, а не в Украине", "По-моему, человек вправе сам выбирать, где ему комфортней, а не зацикливаться, как большинство, на одном", — писали тогда в соцсетях.

Напомним, MARUV и другие звезды рассказали, как родители застали их за курением в детстве.

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